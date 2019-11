Slavii nemůže nikdo odepisovat, říká Stanislav Griga, kterému se proti Barceloně podařilo skórovat

Byla by to prvotřídní senzace, pokud by fotbalisté Slavie zvítězili v Barceloně. Ale nebyli by prvním českým týmem, kterému se něco takového povedlo. V roce 1985 se to v Poháru mistrů evropských zemích povedlo pražské Spartě, a to díky jedinému gólu Stanislava Grigy.

Praha 17:29 4. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít