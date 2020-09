‚V prvním zápase jsme to nebyli úplně my.‘ Slavia vyhlíží rozhodující duel o Ligu mistrů v Dánsku

Zažili to vloni a chtějí to zažít i letos – účast v základní skupině Ligy mistrů mají fotbalisté Slavie na dosah. Tedy čeká je ještě minimálně 90 minut dřiny, ale pokud po domácí bezbrankové remíze porazí v odvetě dánský Midtjylland, budou moci slavit. Zápas odehrají na útulném stadionu v Herningu. Herning (Dánsko) 12:44 30. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj z úvodního duelu Slavie s Midtjyllandem | Zdroj: Reuters

Obyčejný žebřík by nestačil k tomu, aby se dalo vylézt na střechu stadionu, ale i tak jsou zdi této stavby vcelku nízké.

Slávisté nastoupí k rozhodujícímu utkání o postup do Ligy mistrů na docela malém stadionu. I když ještě letos by rádi navštívili i ty větší, třeba jako loni barcelonský Camp Nou. K tomu však potřebují ve středu večer uspět v útulné MCH Areně.

„Určitě po tom všichni moc toužíme už tím, že jsme si loni vyzkoušeli, jaká ta soutěž je, co obnáší a jak velké zápasy přináší. Touha týmu je obrovská,“ motivují vzpomínky na loňský výjimečný podzim i trenéra Jindřicha Trpišovského.

Během něj se slávisté bez ohledu na výsledky v základní skupině pořádně namlsali, naplnili klubovou kasu o čtyři sta milionů korun a na vlastní kůži poznávali, jaké to je běhat po stejném hřišti jako třeba Lionel Messi.

‚Svázané nohy‘ Slavie

A teď je ve hře něco podobného. „Myslím, že i to nám v prvním zápase hodně svázalo nohy. Nebyli jsme to úplně my. Budeme dělat vše pro to, abychom připravili tým, aby zahrál tak, jak umí. A abychom byli dostatečně odvážní,“ doplnil Trpišovský.

Že Pražané umí hrát skvělý fotbal, a že můžou směle pomýšlet na postup mezi nejlepší evropské týmy, to už si Jindřich Trpišovský taky ověřil. A přestože se o tom mnohem snáz jen mluví, teď prý zbývá už jen vypudit z hlavy strach a nervozitu, a vyběhnout na hřiště s větší odvahou a s tím spojeným klidem.

Jestli se to Slavii povede, a zdali díky tomu ve středečním utkání od 21 hodin porazí dánský Midtjylland, můžete sledovat v on-line reportáži na serveru iROZHLAS.cz či v přímém přenosu na Radiožurnálu.