Hráli jsme nadstandardní fotbal, ale mrzí nás proměňování šancí, říká po vyřazení slávista Kolář

Fotbalistům Slavie se ani letos nepovedlo postoupit do Ligy mistrů. Na rozdíl od loňska jsou ale o poznání pyšnější na své výkony v kvalifikaci, s favorizovaným Dynamem Kyjev odehráli přes porážku v odvetě dvě vyrovnaná utkání. Kyjev 13:05 15. srpna 2018

Po utkání na Ukrajině pospíchali na letiště a některými z nich ještě cloumaly emoce. Oba zápasy v Praze a Kyjevě přinesly až příliš momentů, pro které se hodí slovo kontroverzní. V Edenu dostali úvodní gól těsně poté, co byly na hřišti dva míče, protože se angličtí sudí nezachovali jako ti čeští v podobné situaci při lize.

„Když jsme hráli v Boleslavi a byly na hrací ploše dva míče, tak rozhodčí okamžitě zapískal, což se u nás nestalo, takže asi tak,“ připomněl záložník Jan Sýkora po odvetě v Kyjevě, kde bylo hned několik momentů, které slávisté viděli jinak než sudí nebo soupeř.

Ale až opadne zklamání z vyřazení, možná si budou připomínat i pozitivnější věci z letošní kvalifikace.

„Když se ten dvojzápas sečte, tak si myslím, že ani v jednom zápase jsme nebyli horší. A v některých fázích doma i venku jsme dominovali, hráči vypadali výborně běžecky i herně,“ těší kouče Jindřicha Trpišovského.

I proto třeba gólman Ondřej Kolář věří, že se budou hlavy slávistickým fotbalistům čistit rychleji.

„Je vidět, že jsme se někam posunuli, a hráli jsme nadstandardní fotbal, ale mrzí nás proměňování šancí. Je to i v lize a bohužel tady to bolí dvojnásobně. Zkušenější mužstva nás porazí,“ řekl Kolář.

A možná je to jistý rozdíl oproti loňsku, kdy bylo po promarněné šanci a nepřesvědčivém výkonu v kvalifikaci s kyperským Apoelem zklamání zřejmě větší.

„Snili jsme o ní i minulý rok a nepovedlo se to, ale Evropská liga je taky dobrá soutěž, takže se určitě budeme těšit. Minulý rok jsme v Evropě taky nebyli marní, zanechali jsme tam nějakou stopu a doufám, že letos to bude ještě lepší. Dokážeme přehrát i evropská mužstva. Když hrajeme náš fotbal, dokážeme si i proti takovému soupeři vytvořit velký tlak a s tím musíme jít i do Evropské ligy,“ těší se na méně prestižní Evropskou ligu, kterou měli tentokrát slávisté dopředu zaručenou, záložník Jan Sýkora.