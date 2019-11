Říkali, jestli na to vůbec mám a jsem rád, že jsem jim to dokázal, usmíval se Kolář po remíze

Před zápasem se slávističtí fotbalisté nebáli mluvit o možném bodovém zisku. A po dalším dobrém výkonu v Lize mistrů tohle svoje předsevzetí splnili. Na slavném Camp Nou vybojovali - proti Messimu a další barcelonským hvězdám - remízu 0:0.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trenér Jindřich Trpišovský chválil brankáře Ondřeje Koláře a obránce Michala Frydrycha

„S takovým týmem zachytat a udržet tady nulu, to se asi nepoštěstí každému a jsem rád, že jsem mohl klukům pomoct,“ usmíval se spokojený gólman Ondřej Kolář, který měl - stejně jako ve většině zápasů - velký podíl na tom, co dokázala Slavia, teď konkrétně na Camp Nou proti Barceloně.

Ale nejsou tak dávno doby, kdy musel přesvědčovat část fanoušků, že je brankářem pro pražský tým. „Lidi si zvykali dlouho na mojí hru. Byla třeba jedna střela a já z toho dostal gól i když jsem za to nemohl, tak si říkali, jestli na to vůbec mám. Já sem rád, že jsem jim teď dokázal, že sem patřím oprávněně. Bylo to pro mě hrozně těžké,“ řekl Kolář, který se rád a hodně zapojuje do rozehrávky, vybíhá mimo pokutové území a někdy i zariskuje při kličkách útočníkům.

Že ale jen nestojí na brankové čáře, zapadá do stylu trenéra Jindřicha Trpišovského, který aktivní obranu použil i na Barceloně.

Jezdci apokalypsy, optimismus i pomsta za prohlídky. Španělský tisk chválí výkon Slavie i Koláře Číst článek

„To postavení Ondry Koláře k tomu patří, ty jeho reakce na míče za obranu. Aby ti kluci tomu věřili a myslím, že i Michal Frydrych také odehrál skvělý zápas,“ pochválil slávistický kouč i stopera, který dostává šanci ve středu obrany po nedávném zranění Davida Hovorky, který byl v této sezóně defenzivní oporou týmu.

A Frydrych se tak musel vyrovnávat s očekáváními, jestli ho dostatečně nahradí.

„Já nepotřebuji nikomu nic vracet, já jsem ve Slavii už čtyři roky a zažil jsem různá období, různé trenéry. Snažím se vždycky dělat všechno naplno, abych pomohl týmu. Pro mě je hlavní, že jsme nedostali gól a individuální výkon neřeším.“

A utkání na Barceloně bylo pro Michala Frydrycha vlastně odměnou za to, že vydržel ve Slavii, i když tolik nehrál

„Tak už mi to někdo psal, že ten život to takto vrací a já jsem rád, že jsem ten zápas mohl strávit na hřišti a popasovat se s těmi nejlepšími hráči na světě,“ usmíval se Michal Frydrych po své premiéře v Lize mistrů.

Slavia při ní i na Camp Nou potvrdila, že rozhodně není v prestižní soutěži jen do počtu.

Liga mistrů (PLATNÉ K 6. 11. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Barcelona 4 2 2 0 4:2 8 2. Dortmund 4 2 1 1 5:4 7 3. Inter 4 1 1 2 6:6 4 4. Slavia 4 0 2 2 2:5 2