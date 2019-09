Na hvězdné soupeře od tří tisíc korun. Fotbalová Slavia zveřejnila ceny balíčků na Ligu mistrů

Fanoušci fotbalové Slavie už vědí, na kolik je přijdou vstupenky na domácí zápasy Ligy mistrů. Nejvýhodněji vyjdou balíčky na zápasy s Barcelonou, Interem Milán a Dortmundem permanentkáře, kteří za ně zaplatí od 3 000 do 7 500 korun. Fanoušci bez permanentních vstupenek zaplatí od 4 500 do 10 500 korun. Praha 15:59 7. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stadion Slavie. | Foto: Paul Childs | Zdroj: Reuters

Balíčky na všechny tři domácí zápasy půjdou do prodeje 11. září, přednost ale budou mít členové Klubu Slavia, kteří si kromě vstupenek na své místo budou moct koupit i jeden balíček navíc. Potom se dostane na ostatní permanentkáře. Pokud se do té doby balíčky nevyprodají, půjdou 25. září do volného prodeje.

Permanentkáři mají kromě výhody přednostního nákupu i třicetiprocentní slevu. Nejlevnější balíček si tak můžou pořídit už za 3 000 korun, se studentskou slevou dokonce za 2700. Nejvyšší cena pro permanentkáře je 7 050 korun. Bez sezonní vstupenky seženete nejlevnější balíček za 4 500, nejdražší za 10 500.

Slavia se navíc kvůli problémům s překupníky na divácky nejatraktivnějších zápasech rozhodla, že bude vstupenky prodával na konkrétní jméno, a varuje, že při vstupu můžou být kontrolovány doklady.

Stadion Slavie v Edenu má kapacitu 19 370 míst, mezi které je započten i sektor pro hostující fanoušky. Zhruba 1 500 lístků si navíc nárokuje UEFA pro sebe a své partnery.

Poprvé se sešívaní na domácím hřišti v Lize mistrů představí 2. října proti Borussii Dortmund. To už za sebou budou mít úvodní zápas na hřišti Interu Milán. Další zápasy pak čekají Slavii 23. října proti Barceloně a 27. listopadu proti Interu.

Ceny balíčků vstupenek na zápasy Slavie v Lize mistrů Kategorie A - 7 050 Kč pro permanentkáře, 10 500 Kč ostatní

Kategorie B - 5 010 Kč pro permanentkáře, 7 500 Kč ostatní

Kategorie C - 3 000 Kč pro permanentkáře, 4 500 Kč ostatní

Dětský balíček vstupenek - 2 400 Kč

Studentský balíček Tribuna Sever + Fr.Pláničky - 2 700 Kč

Vozíčkář - 600 Kč

Vozíčkář (doprovod) - 600 Kč