Spartu v boji o Ligu mistrů čeká soupeř ze severu Evropy. Pražané narazí na Kodaň, nebo Breidablik

Fotbalisté pražské Sparty se ve 3. předkole Ligy mistrů utkají s vítězem 2. předkola mezi islandským Breidablikem a FC Kodaň. Český šampion začne dvojutkání 8. nebo 9. srpna venku, odvetu odehraje 15. srpna doma. Rozhodl o tom pondělní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Nyon (Švýcarsko) 13:02 24. 7. 2023 (Aktualizováno: 13:28 24. 7. 2023)

Sparťané by na cestě do skupiny museli přejít přes dva soupeře. Hlavní fázi Ligy mistrů si Letenští, kteří získali český titul po devíti letech, naposledy zahráli v sezoně 2005/06. Pokud by Pražané ve 3. předkole neuspěli, čekalo by je závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Letenští mají jako jediní ze čtyř českých zástupců v letošní kvalifikaci pohárů jistotu, že si zahrají minimálně skupinu Evropské konferenční ligy.

Sparta byla při losu mezi nenasazenými týmy a po rozdělení mužstev do dvou skupin mohla dostat tři dvojice 2. předkola. Letenští se vyhnuli papírově zřejmě nejtěžšímu soupeři Galatasaray Istanbul a připadl na ně vítěz souboje mezi islandským a dánským šampionem. Velkým favoritem na postup je Kodaň, která na jaře o čtyři body vyhrála domácí ligu. Postup Breidabliku by byl obrovským překvapením.

Tak co, sparťani? Chtěli byste spíš na Island , nebo do Dánska ? #acsparta pic.twitter.com/SwFmNCnUOZ — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 24, 2023

Sparta se s Kodaní utkala v soutěžích UEFA dvakrát ve skupině Evropské ligy v sezoně 2009/10. Venku prohrála 0:1 a doma podlehla vysoko 0:3. Naposledy na Kodaň narazila z českých klubů Slavia, která si ve skupině Evropské ligy připsala venkovní vítězství 1:0 a domácí remízu 0:0. S Breidablikem si české týmy v pohárech ještě nezahrály.

Souboj s Kodaní by byl velmi speciální pro velkou část realizačního týmu Sparty, dánští trenéři Pražanů v čele s hlavním koučem Brianem Priskem by si zahráli proti krajanům. Priske dokonce v Kodani dělal v sezoně 2016/17 asistenta, poté se vrátil do jiného dánského klubu Midtjyllandu.

Evropská liga

Slavia už má o soupeřích v Evropské lize delší dobu jasno. V třetím předkole narazí na lepšího z dvojice Panathinaikos, Dnipro-1. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského vstoupí do bojů 10. srpna zápasem v Edenu, odveta je na programu o týden později.

S Panathinaikosem mají slávisté čerstvou zkušenost, řecké vicemistry vyřadili v loňském roce po domácí výhře 2:0 a remíze 1:1 v Aténách. Dnipro-1 skončilo o pět bodů na druhém místě ukrajinské ligy za mistrovským Šachťarem. Hlavní hvězdou je nejlepší střelec ukrajinské Premier League Artem Dovbyk, který dal v loňské sezoně 24 gólů. Kvůli ruské válce proti Ukrajině hraje své evropské domácí zápasy v Košické futbalové aréně.

Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů (první utkání 8. a 9. srpna, odvety 15. srpna): Mistrovská část:

Breidablik (Isl.)/FC Kodaň - Sparta Praha, Čenstochová/Karabach - Aris Limassol/Borisov, Zrinjski Mostar (Bos.)/Slovan Bratislava - Šeriff Tiraspol/Maccabi Haifa, AEK Atény - Dinamo Záhřeb/FC Astana, Ludogorec Razgrad (Bulh.)/Olimpija Lublaň - Žalgiris Vilnus/Galatasaray Istanbul, Klaksvík (Faer. os.)/Häcken (Švéd.) - HJK Helsinky/Molde (Nor.). Nemistrovská část:

Braga - Bačka Topola (Srb.), Glasgow Rangers - Servette Ženeva/Genk, Dnipro/Panathinaikos Atény - Marseille, PSV Eindhoven - Sturm Štýrský Hradec.