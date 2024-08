ŽIVĚ: Sparta se Slavií rozehrají odvetu třetího předkola Ligy mistrů, Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Fotbalisté Sparty a Slavie nastoupí na hřištích soupeřů k odvetám 3. předkola Ligy mistrů. Výhodnější výchozí pozici má tým z Edenu, který bude v Bruselu proti Unionu Saint-Gilloise navazovat na domácí výhru 3:1. Letenští šampioni s rumunským FCSB před týdnem na vlastním stadionu remizovali 1:1 a o postup se utkají v Bukurešti. Oba zápasy v evropských metropolích začnou ve 20:30. Bukurešť/Brusel 20:15 13. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Sparty Victor Olatunji v zápase předkola Ligy mistrů proti rumunskému FCSB | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Sparta v případě postupu narazí v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů buď na Malmö, nebo PAOK Soluň, poražený tým se utká o postup do hlavní fáze Evropské ligy s Lincem. Český mistr vedený koučem Larsem Friisem má jistou minimálně účast v Konferenční lize.

S týmem odcestoval i stoper Panák, který odehrál v soutěžní sezoně jen úvodní ligový zápas s Pardubicemi, následujících šest už ale vynechal. „Je v kádru. Může hrát,“ řekl Friis.

V případě jakékoli remízy po 90 minutách a prodloužení dojde na penaltový rozstřel. „Máme dobrou představu o tom, kdo by penalty kopal. Někteří hráči si na ně opravdu věří a jsou v nich dobří,“ mínil bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.

Pokud Slavia vyřadí belgického soupeře, utká se o účast v hlavní fázi Ligy mistrů s lepším z dvojice Lille - Fenerbahce Istanbul. V případě vyřazení budou svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského hrát Evropskou ligu.

Slávisté si mohou k postupu dovolit i porážku o jednu branku, s tím ale Trpišovský vůbec nekalkuluje. „Chtěl bych, aby nás to nestavělo do ničeho. Chtěl bych, abychom nad tím přemýšleli a přistoupili k tomu tak jako k prvnímu utkání. Že je to těžký zápas a že žádný první zápas za sebou nemáme,“ uvedl Trpišovský.

Saint-Gilloise vzhledem k nevyhovujícímu stadionu našel domácí pohárový azyl v aréně Anderlechtu Brusel. „Pro nás se tím nic nemění. Uvidíme, jaká bude návštěva. Jsem rád, že jsem se mohl podívat na tenhle stadion. Miluju historické stadiony, kde to na vás dýchne. Je to něco jiného než moderní arény. Na Anderlecht jsem se jako malý hodně díval v televizi, protože tady hrál v útoku jeden z mých největších oblíbenců Luc Nilis, kterého jsem miloval,“ dodal trenér Sešívaných.