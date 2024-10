Je škoda, že Sparta nevyužila šance, mrzí Horvátha. Věří, že Pražané postoupí do vyřazovacích bojů

Sparta zaskočila Stuttgart na jeho vlastním stadionu a díky výstavní trefě Kaan Kairinena z přímého kopu remizovali 1.1. V Lize mistrů tak mají ze dvou zápasů čtyři body. Podle experta Radiožurnálu Sport Pavla Horvátha byly klíčem k dalšímu dobrému výsledku standardní situace. Praha 21:29 1. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Sparty Matěj Ryneš v souboji v zápase se Stuttgartem | Foto: Leonhard Simon | Zdroj: Reuters

„Je škoda, že Sparta nevyužila své šance, obzvlášť Martin Vitík byl blízko po standardce Kairinena. Stuttgart se po přestávce zlepšil, držel tempo celý poločas. Dá se říct, že Sparta se posledních dvacet minut bránila, ale to k tomu patří. Viděli jsme velmi dobrý výkon. A to, že Sparta byla pod tlakem, k tomu patří,“ uznal kvalitu soupeře expert Radiožurnálu Sport Horváth.

Stuttgart byl před utkáním jasným favoritem, Sparta ale díky pečlivé obraně dokázala ustát i závěrečný tlak úřadujícího vicemistra německé bundesligy.

„Papírové předpoklady vypadaly jasně a Sparta si veze bod. Nám německý fotbal sedí, jsem rád, že to Sparta potvrdila a další český tým veze z Německa body,“ těší Horvátha.

Stuttgart po přestávce navýšil tempo a Spartu s blížícím se koncem zápasu čím dál více tlačil.

„Je to kvalitou německé soutěže, jsou zvyklí hrát tyhle zápasy každý týden. Tenhle zápas měl úroveň německé bundesligy a pro Spartu je to rozdíl vydržet v tomhle tempu devadesát minut, německé týmy jsou zvyklé takhle hrát celý zápas,“ myslí si Horváth.

Sparťané byli nebezpeční především v prvním poločase a hrozili především jednou zbraní, kterou vypíchl i Horváth.

„Stoprocentně standardky. Martin Vitík měl dát gól, tam chyběly centimetry. A Kairinen, teď to zlehčím, to mohl kopnout o pět centimetrů lépe, jinak to bylo žrádlo,“ řekl expert Radiožurnálu Sport.

Podle Horvátha může díky dobrému vstupu do ligové části pomýšlet i na vyřazovací boje.

„Tenhle systém vyhovuje spíše papírově slabším mužstvům. Není jednoduché se připravit na ta mužstva, která jsou méně známá a trochu to trvá. Přestože šel dnes Stuttgart do vedení, tak je Sparta překvapila standardkami,“ myslí si Horváth.