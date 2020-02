Fotbalisté Bayernu zvítězili v Lize mistrů 3:0 na hřišti Chelsea, Neapol remizovala s Barcelonou

Děti v Anglii, Skotsku a Severním Irsku nebudou do svých 12 let trénovat hlavičkování

Děti do 12 let nebudou v Anglii, Skotsku a Severním Irsku trénovat hlavičkování do balónu. Místní fotbalová asociace se tak snaží o omezení vzniku možné demence právě z fotbalu.