Kdybych nebyl součástí, tak si koupím lístek, říká Jürgen Klopp. Jeho Liverpool přivítá Bayern Mnichov

„Atmosféra bude určitě skvělá, to všichni víme. Ale jsem si jistý, že moji hráči už hráli mnoho takových velkých zápasů, takže se o ně nebojím,“ tvrdí trenér fotbalistů Bayernu Mnichov Niko Kovač před úvodním osmifinále Ligy mistrů v Liverpoolu.

Přesto se v kádru německého mistra najde hráč, který by strach mít mohl. Zkušený záložník Arjen Robben nemá na Anfield Road dobré vzpomínky. V Liverpoolu, ještě jako hráč Chelsea, prohrál dvě semifinále Ligy mistrů.

„Pokud bych si mohl vybrat soupeře, byl by to Liverpool. Už jen kvůli atmosféře. Je to sice silný protivník, ale pokud chcete vyhrát Ligu mistrů, tak musíte porážet ty nejlepší,“ bere Robben souboj s posledním finalistou Ligy mistrů jako velkou výzvu.

„Je to jeden ze zápasů, kde kdybych nebyl jeho součástí, tak si koupím lístek. To je jasné. Upřímně, asi by to bylo složité, ale určitě bych to alespoň zkusil,“ přiznává trenér Liverpoolu Jürgen Klopp pro kterého to bude výjimečný duel.

V roce 2013 ještě jako kouč Dortmundu prohrál právě s Bayernem ve finále Ligy mistrů. Navíc v dresu soupeře se můžou objevit i dva hráči, které v minulosti trénoval - Mats Hummels a Robert Lewandowski.

„Dva vynikající hráči. Musím jim být vděčný, protože bez nich by asi moje kariéra vypadala jinak. Ale všichni jsme z té spolupráce těžili. Pamatuji si první telefonát s Matsem Hummelsem, pamatuji si, jak jsem poprvé potkal Roberta Lewandowského. Vždy jsme se navzájem respektovali. Mám je rád, ale večer se pokusíme udělat vše pro to, aby na hřišti nezářili,“ prohlásil trenér Liverpoolu Jürgen Klopp před úvodním osmifinále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov.