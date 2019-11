Slavia bude ve skupině Ligy mistrů poslední. ‚Ukázali jsme, že umíme hrát vyrovnanou partii,‘ těší Koláře

„Centr Coufala, Olayinka padá v pokutovém území, ale rozhodčí Marciniak, který byl blízko u přestupku, zůstává klidný. Balón se dostal až ke gólmanovi Kolářovi, který okamžitě nahrává Frydrychovi. A následně přichází obrovská chyba, Martínez může jít dopředu a přihrává Lukakovi. To bude gól,“ komentovali v přímém přenosu utkání na Radiožurnálu jeho redaktoři.

Ano, kanonýr Lukaku prázdnou branku neminul a v 35. minutě naskočilo na světlené tabuli skóre 0:2. Jenže za dvě minuty to bylo 1:1. Nejedná se ale o omyl. Rozhodčí si zmiňovaný zákrok na slávistu Olayinku prohlédnul na monitoru, nařídil penaltu a jako by vrátil hru do okamžiku faulu, takže Lukakův gól neplatil, místo toho…

„Souček běží k míči a je to 1:1. Čtyřiadvacetiletý slávista se prosadil střelou doprostřed branky,“ pokračoval živý přenos zápasu.

„Hodně nám to pomohlo. Kdyby to bylo 0:2, tak by bylo těžké to otáčet. Naštěstí jsme dali na 1:1 a pro ně to byl šok. Vedli 0:2 a najednou to bylo 1:1. Pro nás to bylo po psychické stránce rozhodně povzbuzení,“ popisuje Josef Hušbauer, který se se svými spoluhráči dostal během chvíle z beznaděje do naděje.

Slávisté ožili tak, že to chvíli vypadalo, že zápas úplně otočí. To se ale nestalo. Inter vyhrál 3:1, a to, i když mu video zrušilo ještě jeden gól v závěru. Slavia se tedy s evropskými poháry loučí.

„Podzim byl z naší strany výborný. Ještě ale není konec, máme před sebou Dortmund. Na začátku nás všichni odepisovali, že budeme páté kolo u vozu. My jsme ale všem ukázali, že umíme hrát vyrovnanou partii. Jedině, byla škoda, že jsme neproměňovali šance. V tomto složení jsme tuto soutěž hráli poprvé, a věřím, že když se příští rok dostaneme do Ligy mistrů znovu, tak budeme o něco zkušenější, a výsledky tak přijdou,“ říká gólman fotbalistů Slavie Ondřej Kolář.