Působení Slavie v Lize mistrů má pozitivní dopad na celý český fotbal, myslí si bývalý fotbalista Bejbl

Fotbalisté Slavie v předposledním zápase základní skupiny Ligy mistrů prohráli s Interem Milán 1:3, a přišli tak i o šanci zahrát si na jaře evropské poháry. Již před závěrečným duelem v Dortmundu je totiž jisté, že Pražané i přes solidní výkony skončí ve skupině poslední. Nejen počínání sešívaných v Lize mistrů zhodnotil pro Radiožurnál bývalý hráč Slavie, vicemistr Evropy z roku 1996 a současný trenér české reprezentace do 17 let Radek Bejbl. Rozhovor Praha 13:34 28. listopadu 2019 Radek Bejbl | Foto: Filip Jandourek

Jak hodnotíte výkon Slavie ve středečním zápase proti Interu Milán?

Byl velmi snaživý, předvedli obrovskou snahu se prosadit. Vnímal jsem to ale tak, že to měli proti velmi dobře organizovanému týmu Interu Milán strašně složité. Těžko se dostávali do šancí a každá menší chyba znamenala obrovské nebezpečí ze strany hráčů Interu.

Co musí sešívaní zlepšit, či změnit, aby i v Lize mistrů vyhrávali?

Pro Slavii je celá podzimní část Ligy mistrů obrovská škola a myslím si, že ji zvládá velmi solidně. Až za 14 dní skončí poslední zápas v Dortmundu, tak si to vedení, realizační tým a hráči určitě dobře vyhodnotí. Myslím si, že evidentní je, že k tomu, aby mohla být Slavia úspěšná i výsledkově v takto náročné soutěži, tak je potřeba zkvalitnit útočnou fázi a hlavně produktivitu.

Slavia bude po vyřazení z Ligy mistrů hrát na jaře už jen domácí ligu. Dá se očekávat velké zužování kádru, který už nebude mít takové vytížení jako teď na podzim?

To je, myslím, pravděpodobné. Zároveň by ale podle mě měla Slavia využít nadcházející půl rok k přípravě na kvalifikaci o Ligu mistrů, samozřejmě za předpokladu, že dotáhne domácí ligu k vítězství. Hráči, realizační tým, ale i vedení jsou opět bohatší o strašně cenné zkušenosti, které nabrali během posledních tří, čtyř měsíců. Jejich působení v Lize mistrů má zároveň pozitivní dopad na celý český fotbal.