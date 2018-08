Videorozhočí v Lize mistrů? Podle britského listu UEFA zvažuje jeho zavedení od čtvrtfinále

Ve fotbalové Lize mistrů by od čtvrtfinále tohoto ročníku mohl být zaveden videoasistent rozhodčího. Podle britského listu The Times se Evropská fotbalová unie UEFA vážně zabývá myšlenkou, že technologii nasadí v závěrečných jarních bojích prestižní klubové soutěže. Nyon/Švýcarsko 22:45 22. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí Proske se na základě videa rozhodl zrušit branku Milana Škody. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Přestože šéf UEFA Aleksander Čeferin zatím použití videa vyloučil, další vysoce postavení představitelé unie byli podle listu ohromeni tím, jak nová technologie zlepšila výkony rozhodčích na nedávném mistrovství světa v Rusku.

Proč nebyl videorozhodčí v Karviné? ‚Máme jediný přenosový vůz,‘ vysvětluje šéf projektu Hrubeš Číst článek

UEFA prý bude o zavedení videa diskutovat příští týden a definitivně rozhodnout by mohla do konce září. Zároveň by UEFA měla zvažovat používání videorozhodčích na Euru 2020. O technologii se má mluvit také na zářijovém zasedání Evropské klubové asociace ECA, která sdružuje většinu účastníků Ligy mistrů.

Jejím předsedou je majitel Juventusu Turín Andrea Agnelli, jenž od jarního vyřazení svého klubu ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Realem Madrid bojuje za zavedení videa do prestižní soutěže. „Stará dáma“ se cítila poškozena hlavně penaltou v závěru nastavení odvety, která znamenala vypadnutí.

Hlavním problémem, který UEFA v souvislosti se zavedením videorozhodčích v Lize mistrů řeší, je technická stránka. V základních skupinách se hraje osm utkání najednou a v současnosti není možné videorozhodčí mít na všech zápasech, některé stadiony navíc na to nejsou dostatečně vybavené.