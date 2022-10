Souboje fotbalové Plzně s Bayernem napříč historií. ‚Mysleli, že jsme nějací nazdárkové,‘ vzpomínal Plass

Až v úterý večer vyběhnou fotbalisté Plzně k utkání Ligy mistrů na trávník v Allianz Areně, bude to v klubové historii páté pohárové měření sil Viktorie s mnichovským Bayernem. Připomeňte si předchozí vzájemná klání, provedou vás pamětníci a hráči, kteří bavorskou sílu zažili na vlastní kůži. Plzeň 15:06 4. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj plzeňského Michala Ďuriše (vlevo) a Maria Götzeho z vítězného Bayernu Mnichov ve Štruncových sadech | Foto: David W Černý | Zdroj: Reuters

„Na jednu stranu jsme byli nadšení, na druhou stranu jsme věděli, že je to pomalu celé národní mužstvo Německa. Snažili jsme se a trochu jsme je potrápili,“ vzpomínal v klubovém podcastu Viktorie na první souboj Plzně s Bayernem nedávno zesnulý František Plass.

„Mysleli si, že jsme nějací nazdárkové, což dali najevo tím, že nepřišli na připravenou večeři,“ dodal.

Jedno z nejlepších světových mužstev přijelo do Štruncových sadů 15. září 1971 k utkání prvního kola Poháru vítězů pohárů. A zvítězilo tehdy před 30 tisíci diváky 1:0. Podceňovaní Západočeši si ale vedli velmi statečně.

„Předvedli parádní výkon. Ani to nebylo ukopané nebo ubojované. Byly to rychlé kombinace. A suverénně nejlepší hráč na hřiští byl František Plass, nastřelil břevno a dostal se do jedné vynikající šance. Velký výkon podal i Karel Süss, také nastřelil břevno. Bohužel koncovka nevyšla,“ přidal postřehy klubový kronikář Pavel Hochman.

Ten se byl jako divák podívat na zápase proti Bayernu. Odveta v Mnichově byla jasnou záležitostí favorita.

„Hrálo se tehdy na nějakém starém hřišti Bayernu, ještě tam byla dřevěná tribuna. Alespoň tak to líčil Josef Bican. A tam se prohrálo 1:6. Škodovka hrála otevřený fotbal, útočila, jenomže Bayern, to byli mistři,“ zhodnotil Hochmann.

I přes vysokou prohru na vedlejším hřišti si tehdejší druholigoví fotbalisté Škody odnesli nezapomenutelné zážitky ze setkání se světovými hvězdami. A František Plass získal přezdívku plzeňský Beckenbauer.

„Bylo to asi na základě toho zápasu. Tehdejší trenér Bayernu, Udo Lattek, mě vyzdvihnul, že jsem se mu líbil. I novináři psali, že jsem byl nejlepší na hřišti,“ vyprávěl Plass.

‚Není to ostuda‘

Na další konfrontaci s Bayernem čekala Plzeň do roku 2013, v rámci základní skupiny Ligy mistrů z toho byly dva obdobné výsledky, nejprve v bavorské metropoli prohra 0:5.

„Nejsme jediný tým, kterému dal Bayern pět gólů. Není to žádná ostuda, mohlo se to odehrát lépe, ale i hůře. Ne nadarmo vyhrál Bayern minulý rok celou soutěž i Superpohár. Teď jsme na vlastní kůži zažili, jak jsou výborní,“ říkal po prohře v Allianz aréně dnes už zesnulý František Rajtoral.

V zatím posledním zápase ve Štruncových sadech se hráči Viktorie opět vzepjali ke statečnému výkonu a prohráli pouze 0:1.

„Neměli jsme co ztratit, respekt jsme nechali v šatně a doufám, že to na hřišti bylo vidět. Samozřejmě kvalita Bayernu je obrovská, v určitých fázích to dokazoval,“ uznal před devíti lety po těsné prohře tehdejší kapitán a v současnosti asistent Viktorie Pavel Horváth.

„A i když nám ke konci docházely síly, mohli jsme skórovat. Na tenhle zápas budeme dlouho vzpomínat,“ doplnil.

Duel jeho svěřenců s domácím Bayernem začne v 18.45.