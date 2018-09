Plzeň čeká fotbalový svátek, domácí Viktoria se potřetí v historii představí v Lize mistrů

Dalších osm zápasů zkompletuje 1. kolo fotbalové Ligy mistrů. Hrát se bude večer třeba v Manchesteru, v Madridu, ale taky v Plzni, kde se domácí Viktoria utká s moskevským CSKA. A jestli jste už před dvěma týdny jen na chvilku zaváhali, do vyprodaných Štruncových sadů se rozhodně nedostanete. Plzeň 8:41 19. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeň se chystá na Ligu mistrů. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Je tak slavná, že pro velký zájem často kolabuje doprava v okolí stadionů, stejně jako internetové stránky sloužící k prodeji lístků. Po rozlosování skupin to před několika dny zažili i v Plzni. I taková je Liga mistrů, a protože Štruncovy sady nejsou nafukovací, dámy u pokladen budou pro tentokrát bez práce. Jiné to bude v restauračních zařízeních, a to díky těm, na které se v honbě za vstupenkami nedostalo.

„Každá hospoda má velkoplošnou obrazovku. Je to prostě jedinečná událost a vážím si toho, že plzeňští fanoušci budou fandit, i když se nedostanou na stadion. Myslím, že by se zaplnil, i kdyby tam byla kapacita 30 tisíc,“ říká v centru Plzně fanoušek Miroslav.

A možná by snad desítky míst zaplnili jen známí obránce Romana Hubníka, který ale odmítl stát se zprostředkovatelem vstupenek.

„Zájem byl obrovský. Když nám vylosovali skupinu, tak jsem pár dní skoro nezvedal telefon, protože zájem o lístky byl enormní,“ říká Hubník.

Utkání Plzeň - CSKA Moskva online Úvodní utkání Plzně v letošním ročníku Ligy mistrů můžete na iROZHLAS.cz sledovat online.

I to svědčí o výjimečnosti Ligy mistrů. Do Česka a zároveň do Plzně se vrací po pěti letech a kapitán Viktore už skoro ani nedoufal, že se ještě dočká zápasů v nejprestižnější klubové soutěži.

„Jsem za to strašně rád. Minule už jsem si říkal, že to je třeba poslední Liga mistrů, ale teď je přede mnou ještě jedna fáze. Chci si to užít, protože to může být poslední zápas. Určitě je to svátek,“ říká čtyřiatřicetiletý stoper.

O tom, jak zvládne Hubník se svými spoluhráči první ze svátečních zápasů, se můžete přesvědčit ve středu večer, utkání Plzeň - CSKA Moskva začne ve 21.00. Na Radiožurnálu můžete průběh zápasu poslouchat živě, na iROZHLAS.cz vám nabídneme online přenos.