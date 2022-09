Nesmíme tolik faulovat a dostávat tolik karet, říká po druhé plzeňské prohře v Lize mistrů trenér Bílek

Dvě utkání, nula bodů. Takový je stručný souhrn dosavadního působení fotbalistů Plzně v letošním ročníku Ligy mistrů. Po porážce v Barceloně totiž doma podlehli Interu Milán 0:2. Ani tentokrát na favorita herně vůbec nestačili. Svědčí o tom i jediná střela na branku za celý zápas. Plzeň 11:09 14. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Chorý utěšuje vyloučeného Pavla Buchu | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Plzeňští fanoušci po utkání svým fotbalistům děkovali rukama, ale i slovně. Pravděpodobně za samotný návrat Ligy mistrů a zvučných soupeřů na západ Čech a snad i za snahu, protože pokud jde o výkon, hráči Viktorie toho příznivcům moc neukázali.

„Neměli jsme moc balón. Bránili jsme hodně hluboko, takže potom byly těžké protiútoky, protože nás bylo vepředu málo. Je to asi hodně sebevědomí,“ říká záložník Plzně Adam Vlkanova.

„První dva zápasy nám ukázaly, jaká kvalita v Lize mistrů je, a jak dobré soupeře proti sobě máme. Teď se musíme zlepšit a dostávat se do více útočných akcí a šancí,“ plánuje Vlkanova.

„Všechny zápasy, které nás teď čekají jsou buď stejně těžké, nebo ještě těžší, protože nás čeká Bayern Mnichov, což je asi největší favorit naší skupiny spolu s Barcelonou. Pokud chceme odehrát vyrovnanou partii, tak nesmíme tolik faulovat a dostávat tolik karet,“ říká trenér Viktorie Michalk Bílek.

Jeho tým čekají kromě zmíněných dvou zápasů s Bayernem ještě výprava na stadion Interu Milán a domácí souboj s Barcelonou. Aby ta nula na bodovém kontě Plzně v Lize mistrů nezůstala.

Další šance na body po reprezentační pauze

„Možné to je, ale my chceme každý zápas bojovat o to, abychom nějaké body sbírali. Jak to nakonec dopadne, to se uvidí, ale máme proti sobě tři giganty v evropském fotbale. Jsme rádi, že se s nimi můžeme porovnávat, i když zatím bez bodu. Ale nikdo neříká, že je nemůžeme získat někde jinde.“

Než se o to Adam Vlkanova se svými spoluhráči znovu pokusí, čeká Plzeň nedělní ligový šlágr se Slavií a potom reprezentační přestávka.