Reakce z Plzně: Zahrajeme si s nejlepším týmem na světě, rádi bychom bojovali o třetí místo

Trenér Pavel Vrba:

V Champions League si moc vybírat nemůžete. Máme tam jedno mimořádné mužstvo, jedno velmi dobré mužstvo a jedno mužstvo, se kterým jsme minule uspěli, tak uvidíme, jestli nám to vrátí, nebo jestli znovu postoupíme my.

Hráči si Real přáli, tak věřím, že se ho nezaleknou a budou se snažit s ním odehrát dobrý zápas. Pro fanoušky v Česku je to něco mimořádného, je to spíš odměna za titul a čeká nás zápas s nejlepším mužstvem na světě.

CSKA trošku znám, doufám, že to bude moje výhoda. AS Řím už tu jednou byl, doma 1:1 a venku 1:4, Džeko snad dával tři góly (ve skupinové fázi EL 2016/2017, pozn. red). Musíme soupeře nastudovat a uvidíme, co se stane.

Jakákoli skupina Ligy mistrů je pro fanouška atraktivní. Rádi bychom postoupili do Evropské ligy, jak se nám to podařilo už dvakrát. Rádi bychom bojovali o třetí místo. Pokud se nám to podaří, budeme spokojení.

Kapitán Roman Hubník:

Mohlo to být lepší i horší, ale Real jsem si přál, tak jsem spokojený. Hodně kluků si ho přálo a bude to velký zápas, nejen pro nás, ale pro celý region. Jak my, tak fanoušci si zasloužíme takový zápas v Plzni. Je to hratelná skupina a uvidíme, jak se to bude hrát. Šance je vždycky a věřím, že do jarních bodů postoupíme.

S CSKA jsme tu postoupili 3 roky zpátky do jarní části EL, na soustředění jsme hráli spoustu přátelských zápasů, takže o tom víme hodně.

Záložník Jan Kopic:

Jsem spokojený, Real Madrid je hlavní jméno. Pak Řím s Páťou Schickem, tomu už jsem psal, jestli se sem těší. A třetí je Moskva. Byly tam i lepší skupiny. Pro mě byla nejlepší skupina s Juventusem, Liverpoolem a Valencie, to by bylo asi nejatraktivnější. Doufám, že se porveme o nějaké postupové místo.

Těším se na zápas na Santiago Bernabéu, tam se hraje párkrát za život, možná jednou. Věřím, že si to s klukama užijeme. Neznám sílu CSKA, Řím s Realem jsou trošku jiná liga, ale když podáme stoprocentní výkon, můžeme je na našem hřišti potrápit.

Záložník Roman Procházka:

Jsem spokojený. Real Madrid jsem si velmi přál a mám ho tam. Je to asi nejlepší mužstvo, které jsme mohli dostat, je to splněný sen. Celá skupina je lákadlo, AS Řím minulý rok vyřadil Barcelonu, Real vyhrál třikrát po sobě. Bude to velmi náročné, to je samozřejmě, ale s CSKA Moskva to bude zajímavé. Máme šanci dostat se do Evropské ligy, uděláme všechno pro každý bod.