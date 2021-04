PSG přestřílelo v Lize mistrů Bayern. Zasněženou reprízu loňského finále rozhodl Mbappé

Kolář má od lékařů zelenou, rozhodne se těsně před zápasem. ‚Riskovat nebudeme,‘ ujistil Trpišovský

Pokud by Kolář nemohl nastoupit, dostalo by se na jednoho ze tří zbylých gólmanů. Šanci by znovu mohl dostat osmnáctiletý Matyáš Vágner, pětatřicetiletý veterán Přemysl Kovář či Jan Stejskal.