Ronaldův gól nepomohl, United padli v Bernu. Bayern přejel Barcelonu, v Seville se kopaly čtyři penalty

Ani branka hvězdného Cristiana Ronalda nepomohla fotbalistům Manchesteru United k úspěšnému vstupu do nového ročníku Ligy mistrů. Na hřišti Young Boys Bern neudrželi vedení a prohráli 1:2. Úřadující šampioni z Chelsea začali domácím vítězstvím nad Petrohradem 1:0. O jedinou branku se postaral Romelu Lukaku. Uspěl také předminulý vítěz Bayern Mnichov, jenž ve šlágru úvodního kola vyhrál na hřišti obměněné Barcelony jasně 3:0. Praha 21:25 14. 9. 2021 (Aktualizováno: 23:30 14. 9. 2021)

Sevilla, která čelila třem pokutovým kopům, remizovala doma 1:1 se Salcburkem. Juventus jednoznačně vyhrál nad Malmö 3:0.

Ronaldo, který se vrátil do Ligy mistrů v dresu United po 12 letech a 110 dnech od finále v roce 2009, se prosadil už po 13 minutách hry. Naběhl si na centr Fernandese a střelou mezi nohy brankáře Von Ballmoose poslal hosty do vedení.

Stylově tak oslavil svůj 177. start v prestižní soutěži, kterým vyrovnal absolutní rekord španělského brankáře Casillase. Zároveň se také stal prvním hráčem v historii, jenž vstřelil podruhé úvodní gól nového ročníku Ligy mistrů. V minulosti se prosadil i v sezoně 2009/10, kdy pomohl k výhře Realu Madrid nad Curychem 5:2.

Ještě před poločasovou přestávkou se však pro United zápas zkomplikoval po vyloučení Wan-Bissaky. Domácí favorita zatlačili a po hodině hry se dočkali vyrovnání. Po centru z pravé strany se trefil Moumi Ngamaleu.

Když už se zdálo, že se oba týmy rozejdou smírně, využil v páté minutě chybné přihrávky Lingarda pohotový Siebatcheu a dokonal překvapivý obrat.

Chelsea začala výhrou

Fotbalisté Chelsea se proti dobře bránícímu Petrohradu nemohli dlouho prosadit. Až po přestávce se do šancí dostali Rüdiger a James, nezakončili však přesně.

Tři body nicméně favoritovi zajistil v 69. minutě Lukaku, který hlavičkou usměrnil do sítě centr Azpilicuety. Byla to jeho 14. branka v evropských soutěžích od startu sezony 2019/20 a čtvrtá od návratu do Chelsea.

Sílu potvrdili rovněž šampioni z předminulého ročníku z Bayernu. Na hřišti Barcelony je dostal do vedení ve 33. minutě Müller, jehož ránu tečoval do protipohybu brankáře Ter Stegena obránce Garcia. Müller dal 49. gól v Lize mistrů a sedmý proti Barceloně. Nikdo jiný v evropských soutěžích tolik branek katalánskému velkoklubu nedal.

Obměněná Barcelona, která se vypořádává s odchodem Messiho či Griezmanna, navíc inkasovala po přestávce ještě dvakrát, kdy se prosadil kanonýr Lewandowski. Svěřenci trenéra Koemana nevyslali za celý zápas ani jednu střelu na bránu, což se jim podle serveru Opta stalo v LM poprvé minimálně od sezony 2003/04. Zároveň prohráli v evropských soutěžích poprvé v historii třetí domácí zápas za sebou.

Bláznivý poločas v Seville

Netradiční zápletku mělo utkání mezi Sevillou a Salcburkem. Běloruský rozhodčí Kulbakov nařídil v první půli hned čtyři pokutové kopy, což se stalo v Lize mistrů poprvé v historii.

První výhodu penalty měl už ve 13. minutě hostující Adeyemi, nicméně netrefil bránu. Za sedm minut měl rakouský tým další možnost, tentokrát se po faulu na Adeyemiho prosadil Sučič.

Tentýž hráč si navíc mohl v 37. minutě po dalším faulu na Adeyemiho situaci zopakovat, ale trefil tyč. Tři minuty před přestávkou dostali výhodu penalty i domácí a na konečných 1:1 srovnal Rakitič.

Sevilla dohrávala zápas bez vyloučeného En-Nesjrího, jenž dostal v 50. minutě druhou žlutou kartu za nasimulovaný pád v pokutovém území.

Skupina F:

Young Boys Bern - Manchester United 2:1 (0:1)

Branky: 66. Moumi Ngamaleu, 90.+5 Siebatcheu - 13. Ronaldo. ČK: 35. Wan-Bissaka (Manchester). Rozhodčí: Letexier (Fr.)

Villarreal - Bergamo 2:2 (1:1)

Branky: 39. Trigueros, 74. Danjuma - 6. Freuler, 83. Gosens. ČK: 84. Coquelin (Villarreal). Rozhodčí: Turpin (Fr.).

Skupina G:

FC Sevilla - Salcburk 1:1 (1:1)

Branky: 42. Rakitič z pen. - 21. Sučič z pen. ČK: 50. En-Nesjrí (Sevilla). Rozhodčí: Kulbakov (Běl.).

Lille - Wolfsburg 0:0

ČK: 63. Brooks (Wolfsburg). Rozhodčí: Makkelie (Niz.).

Skupina E:

Dynamo Kyjev - Benfica Lisabon 0:0

Rozhodčí: Taylor (Ang.)

FC Barcelona - Bayern Mnichov 0:3 (0:1)

Branky: 56. a 85. Lewandowski, 33. Müller. Rozhodčí: Oliver (Ang.).

Skupina H:

Malmö - Juventus Turín 0:3 (0:3)

Branky: 23. Alex Sandro, 43. Dybala z pen., 45.+1 Morata. Rozhodčí: Dias (Portug.)

Chelsea - Zenit Petrohrad 1:0 (0:0)

Branka: 69. Lukaku. Rozhodčí: Frankowski (Pol.).