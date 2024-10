Útočník Chorý je v reprezentaci ve skvělé formě. ‚Má respekt, stopeři se ho bojí,‘ říká spoluhráč Bořil

Čeští fotbalisté se přesunuli do polské Vratislavi, kde je čeká další utkání Ligy národů, tentokrát proti Ukrajině. V dějišti EURA 2012 se budou snažit navázat na minulé domácí zápasy, ve kterých hrál klíčovou roli nejvyšší muž současného národního týmu. Dva metry vysoký útočník Tomáš Chorý zažívá dost možná sportovně nejvydařenější období kariéry, možná i překvapivě vzhledem k letnímu třaskavému přestupu mezi ligovými rivaly. Praha 13:58 13. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Tomáš Chorý v zápase české reprezentace | Foto: MARTIN DIVISEK | Zdroj: EPA / Profimedia

Některé fanoušky si zřejmě nikdy nezíská, ale to už asi fotbalista Tomáš Chorý neřeší, prosí, aby už podobné otázky nedostával a soustředí se na to, co ovlivnit může. Po letním přesunu z Plzně do Slavie je stále platnějším hráčem na trávníku, z jeho práce na hřišti těží nový klub a znovu už také národní tým.

Ještě v závěru éry kouče Jaroslava Šilhavého pomohl k postupu na evropský šampionát, a teď na něj mnohem víc začal sázet i současný kouč Ivan Hašek. V zatím posledním reprezentačním duelu Ligy národů na Letné Chorý vstřelil dva góly Albánii.

„Ty branky byla jen třešnička na dortu, pro mě je důležité, že se o mě kluci mohli opřít. Pro mě je priorita, že jsme se prezentovali týmovým výkonem,“ řekl Tomáš Chorý, který svým výkonem před oběma brankami opět připomněl to, co říká řada fotbalistů nebo trenérů. Snad každý by ho chtěl mít ve svém týmu, ale nikdo netouží hrát proti němu.

„Pomáhá nám strašně moc, klobouk dolů před ním. Přeju mu to, víme, čím si prošel, když přišel do Slavie,“ připomněl složitější období Chorého po přestupu mezi rivaly obránce a kapitán Slavie Jan Bořil, jeden z těch, kteří příchod hráče s kontroverzní pověstí do Edenu schvalovali.

Chorý platnou posilou

„Známe se dlouho, já ho i do Slavie doporučoval. Věděl jsem, že je to dobrý kluk a na hřišti je taková, jestli to tady můžu říct, s.... Má respekt, stopeři se ho bojí. Jsem rád, že je v našem týmu, že je tady a může pomoct v reprezentaci. Je to výborný kluk,“ vypíchl slávistický obránce.

„Slavie dlouhodobě takového útočníka potřebovala. Byl pevnou součástí Plzně, dával tam góly a dostal se do reprezentace, takže Slavia vsadila na něj. Jsem rád, že tam teď je a Slavii pomůže. Věděl do čeho jde, že to nebude mít lehké a je potřeba se s tím vypořádat. Za pár měsíců pro něj bude lépe,“ vyprávěl nedávno ve speciálu Radiožurnálu Sport legendární útočník Slavie Milan Škoda a za pravdu mu tedy ve studiu dával i někdejší fotbalista Sparty Jakub Podaný, dnes televizní expert O2TV.

„Jeho výkony jsou fakt dobré a pro Slavii je platný. To je asi jediná cesta, jak to může fungovat,“ myslí si Podaný.

Místo Schicka v základní sestavě

A Chorý to teď dokazuje i v reprezentaci, takže přibývá otázek, jestli je v této současné formě jasnou jedničkou v reprezentačním útoku. Třeba i výš než Patrik Schick, který teď nebyl v nominaci, aby si vyléčil drobné šrámy a mohl si vybojovat lepší pozici v německém Leverkusenu.

„Teď má fazonu Tomáš a zápasů je tolik, že každý hráč, který je schopný dávat góly, je pro nás důležitý. Já to tak nemám, že by někdo byl důležitější než ostatní. Na srazu je pětadvacet hráčů a každý je pro mě důležitý,“ řekl kouč národního týmu Ivan Hašek, který už se přesvědčil několikrát o tom, jak je dobré mít v sestavě Chorého.

Na EURU, při velkém tlaku se spoustou centrů při utkání proti Gruzii ho zřejmě fatálně nechal na lavičce náhradníků až do konce zápasu. Teď už by něco podobného za normálních okolností jen sotva zopakoval. Dva metry vysoký fotbalista platný při bránění i útočení zažívá výjimečné období. Možná až neuvěřitelné, vzhledem k tomu, co se kolem něj a jeho třaskavého přestupu z Plzně do Slavie dělo.