‚Občas jsou fantastičtí, občas něco přeženou.‘ Fotbalisty čeká duel před vyhlášenými trnavskými fanoušky

„Byl jsem fanouškem, ale začalo mi to dělat problémy se srdíčkem, tak jsem toho nechal,“ vypraví dnes už bývalý fanoušek trnavského Spartaku.

Jako by snad za problémy tohoto staršího pána stály i kdysi neveselé časy trnavského fotbalu. Teď ale prochází kolem stále ještě relativně čerstvě zrekonstruovaného stadionu v centru města a při pohledu na moderní stavbu musí uznat, že se tu v posledních letech mnohé změnilo. A zatímco on už fotbal sleduje jen zpovzdálí, jiní naopak v hojném počtu vyráží na zápasy místního Spartaku.

„Před zápasem a po něm se nedá jít do města, ulice jsou plné lidí, ale těžko říct, jestli se to projeví i při reprezentačním utkání, protože naši skalní fanoušci, to jsou Trnaváci, takže ostatní nemají moc rádi,“ vysvětluje bývalý fanoušek.

Jenže i tak má být pro duel Ligy národů stadion vyprodaný. Fotbalisté už si osahali trávník během předzápasového tréninku, zatím pochopitelně před prázdnými tribunami. Když se ale ochozy zaplní, je prý během zápasů cítit velká nenávist k soupeři. Česko-slovenské derby má ale být v tomhle ohledu trochu jiné.

„Občas jsou fantastičtí, občas něco přeženou. Trnavský fanoušek nepřijde podporovat nároďák, jako podporuje Spartak, ale panuje tady skvělá atmosféra a myslím, že to zítra pocítí i naši hráči. Určitě to nebude agresivní vůči nim, ale bude to typická fotbalová nálada,“ vypráví český generální manažer trnavského klubu Pavel Hoftych.

Češi si na tomhle stadionu vydobyli slušný respekt, vždyť mají kromě Hoftycha na výjimečném tažení pohárovou Evropou podíl třeba trenér Radoslav Látal nebo záložníci Jakub Rada s Jiřím Kulhánkem.

„Povedl se nám tady husarský kousek, momentálně tvoříme historii. Beru to tak, že jsem Čechoslovák. Jak zpívají Chinaski, máme to v pasu. Myslím, že to skončí 2:2,“ usmívá se Pavel Hoftych.

Jestli je tenhle tip přesný, bude jasné v sobotu odpoledne, česká reprezentace se s tou slovenskou utká v 15.00. Radiožurnál odvysílá přímý přenos druhého poločasu, na iROZHLAS.cz budeme průběh celého utkání sledovat online.