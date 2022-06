Portugalci mají v týmu ještě zvučnější jména než Španělé, myslí si před vzájemným zápasem Coufal

Čeští fotbalisté nastoupí ve čtvrtek k utkání Ligy národů v Portugalsku. Když se oba týmy viděly naposledy, bylo to pro český tým smutné setkání – vypadl totiž kvůli porážce 0:1 ve čtvrtfinále mistrovství Evropy 2012. Jediný gól dal tehdy muž, který je celých deset let od onoho zápasu hvězdou světového fotbalu – útočník Cristiano Ronaldo. Praha 9:33 8. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Coufal v zápase se Švýcarskem | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Obránce Vladimír Coufal si v poslední sezoně užil spousty portugalských hvězd. V anglickém West Hamu se dvakrát přímo potkal i s Ronaldem.

„Určitě je to jedna z největších hrozeb na fotbalových trávnících za posledních patnáct let, ale nesmíme zapomínat ani na další hráče, včetně Dioga Joty, který dal přes dvacet gólů v Liverpoolu. Do toho jsou tam fantastičtí hráči jako Bruno Fernandes či Bernardo Silva. Mají kádr nabitý hvězdami Premier League. Co se týče jmen, mají to zajímavější než Španělé,“ popisuje Coufal.

Proti nim nastoupil český tým s obranářskou taktikou, která vedla k historicky první remíze v samostatné české historii s tímto soupeřem. V součtu s vítězstvím proti Švýcarsku má národní tým soutěž rozehranou velmi dobře na to, aby se v její elitní skupině udržel, což je hlavním cílem. Ale radost mají Češi i z toho, jak proti silným týmům hráli.

„Proti Švýcarsku to podle mě bylo dobré – aktivní napadání, dobrý a přímočarý přístup. Se Španělskem bych přál, abychom více vyráželi dopředu do presinku, ale oni mají tak obrovskou kvalitu, že vás prostě zatlačí. A když jsme koukali na video, hrály proti nim tak i Francie či Itálie,“ říká Coufal.

A srovnávat se s nejlepšími evropskými celky, to se samozřejmě národnímu týmu líbí, navíc když se bude muset i nadále obejít bez útočníka Patrika Schicka. O to více prostoru může na hrotu dostat velmi aktivní Jan Kuchta, který byl u všech čtyřech gólů českého týmu.

Souboj mezi Cristianem Ronaldem a Vladimírem Coufalem | Foto: John Sibley | Zdroj: Reuters

Proti portugalským hvězdám bude mít šanci ukázat s i gólman Tomáš Vaclík, z jehož výborné formy si Coufal dělá trochu legraci.

„Postavil si do brány zeď a teď machruje, že tam nic neprojde! Ne, je to samozřejmě skvělý gólman, prošel skvělými kluby, vyhrál hodně titulů a Evropskou ligu. To mluví samo za sebe. V národním týmu už je dlouho takovým mentorem pro mladší gólmany a další kluky. Když uděláme chybu vzadu, on je tou poslední instancí, která tu chybu většinou napraví,“ chválí Coufal brankáře Olympiakosu.

Kolik toho bude muset napravit proti Portugalsku, se uvidí ve čtvrtek ve 20.45, kdy je výkop zápasu Portugalsko – Česko. Poslouchat ho můžete v přímém přenosu na stanici Radiožurnál Sport.