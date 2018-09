Jedna situace zkazí úplně všechno, lituje gólman Vaclík. Reprezentace přišla o bod v nastavení

Za deset minut se mělo hrát, ale na stadionu v Uherském Hradišti vypadlo umělé osvětlení. Fanoušci sice vypomáhali mobilními telefony, ale na fotbal to bylo málo. „Už když jsme vyběhli na rozcvičku, byla tma. Pak jsme se chystali na nástup a zhaslo to znovu,“ říká brankář Tomáš Vaclík.

Komentář: Konec Jarolíma se blíží Číst článek

Se čtvrthodinovým zpožděním nakonec zápas začal, ale problémy s elektřinou jakoby ho předznamenaly. Stejně jako osvětlení i česká defenziva měla dvě velká zatmění a hlavně to druhé v samotném závěru bylo trestuhodné.

Vaclík centr jen prodloužil do obránce Bořila, od kterého se míč odrazil před prázdnou branku.

„Byl to smolný gól. Nacentrovali ze strany a nemohl jsem zareagovat, spadlo mi to na obličej. Při té smůle se to odrazilo přímo k nim a dávali to do prázdné brány. Prostě smůla. Byl to remízový zápas, dřeli jsme a štěstí se přiklonilo k Ukrajincům,“ popisuje rozhodující situaci Jan Bořil.

„U gólmanů to tak je. Můžeme toho pochytat kolik chceme, pak se k něčemu přimotáme a zkazí to úplně všechno. Kdežto útočníci to mají naopak, můžou hrát celý zápas tužku, pak dají v 90. minutě gól a jsou za hrdiny. Samozřejmě mi to kazí dojem,“ přiznává brankář Tomáš Vaclík.

„Soutěž se hraje hrozně rychle, jen na čtyři zápasy. Každý bod by se hodil,“ lituje gólman.

Jarolím: Pokusíme se bodovat venku

Češi předvedli podprůměrný výkon, většinu utkání se proti aktivním Ukrajincům jen bránili a odkopávali míče. Trenér Karel Jarolím ale stále má chuť a sílu pokračovat ve funkci.

„Samozřejmě je to nepříjemné, ale je třeba se oklepat. Je to trenérské řemeslo a člověk musí počítat se vším,“ uvědomuje si kouč Karel Jarolím.

Trenér dostal před startem Ligy národů úkol skupinu vyhrát, situace je složitá už po prvním zápase. „Samozřejmě je to komplikace. Kdyby do toho člověk vstoupil vítězstvím nebo bodem, bylo by to otevřené. Příští sraz nás čekají dva zápasy venku a nezbývá než se pokusit bodovat,“ dodává Jarolím.

O lepší výkon i výsledek se budou čeští fotbalisté pokoušet v pondělním přípravném duelu v Rusku.