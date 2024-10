Všichni táhnou za jeden provaz, věří kouč Hašek před závěrem Ligy národů. Češi mají postup ve svých rukou

Čeští fotbalisté remizovali v Lize národů s Ukrajinou 1:1, do vedení je dostal v prvním poločase Červ, po přestávce srovnal z penalty Dovbyk. Jeden bod za nerozhodný výsledek je díky dalším příznivým okolnostem dostal do čela ze skupiny. První místo zaručuje postup do elitní kategorie a dává další šanci na boj o účast na světovém šampionátu. Tabulka je ale velmi vyrovnaná, rozdíl mezi prvním Českem a poslední Ukrajinou je jen tříbodový.

