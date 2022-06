Reprezentaci čeká zápas ve španělské výhni. ‚Vedro je hrozné, ale musíme se s tím vyrovnat,‘ říká Coufal

„Je to jako když jste už dlouho nebyli na žádném koncertu a do města přijede nějaký dobrý zpěvák. V Andalusii je obrovské nadšení pro fotbal. Lístky se vyprodaly za 15 minut, což dokazuje, že je Malaga fotbalové město,“ tvrdí trenér španělské reprezentace Luis Enrique.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Vladimíra Coufala a Luise Enriqueho před utkáním Ligy národů

Jeho svěřenci se v přístavním městě na jihu země představí poprvé od listopadu 2017, kdy v přípravě porazili Kostariku 5:0. Dobré vzpomínky má na Malagu ale i český fotbal. Ve Španělsku reprezentace, tedy tehdy ještě československá, vyhrála jen jednou v historii a bylo to v únoru 1988 právě na stadionu La Rosaleda.

„Samozřejmě by bylo skvělé, kdybychom to zopakovali a možná by to bylo ještě překvapivější než tehdy. Ale musím přiznat, že je to pro mě nová informace. Tehdy jsem ještě ani nežil,“ prohlásil Radiožurnálu s úsměvem na tváři obránce Vladimír Coufal, který se narodil o čtyři roky později. Ten stejně jako jeho spoluhráči bude v souboji se Španělskem čelit nejen silné domácí ofenzívě ale i úmornému vedru na jihu Andalusie.

„Nemám s tím problém. Samozřejmě, že lepší počasí je kolem 20 °C pod mráčkem nebo lehké mrholení. Tady je hrozné vedro, ale pro všechny je stejné, takže se s tím musíme nějak popasovat. Naštěstí se nehraje v pravé poledne, ale večer,“ dodal.‚‘

Čeští fotbalisté nastoupí v Malaze proti domácímu Španělsku v neděli ve 20:45 a Radiožurnál Sport odvysílá utkání Ligy národů v přímém přenosu. Web iROZHLAS nabídne online reportáž.