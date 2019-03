Plzeň porazila Jablonec a dotáhla se na Slavii. Olomouc rozstřílela Duklu 4:0

Černá série Zlína skončila. Ševci ve fotbalové předehrávce vyhráli na Baníku Číst článek

Třiadvacáté kolo první fotbalové ligy pokračovalo v sobotu dalšími pěti zápasy.

Viktoria Plzeň - Jablonec 1:0

Jeden ze šlágrů 23. kola přinesl zápas mezi druhou Plzní a pátým Jabloncem. Svěřenci trenéra Petra Rady se mohli v případě výhry dotáhnout na třetí Spartu. Trenér Západočechů Pavel Vrba mohl do zápasu počítat se stoperem Romanem Hubníkem, který si v minulém kole odpykával karetní trest.

První střela na branku přišla ve 23. minutě a hned z toho byla první branka zápasu. Centr Milana Havla hostující obrana sice odvrátila, ale jen k záložníkovi Romanu Procházkovi, který napřáhl a jeho rána skončila až za zády jabloneckého brankáře Vlastimila Hrubého.

V 55. minutě mohl zmatků v plzeňské obraně využít Michal Trávník, který šel sám na brankáře Aleše Hrušku. Ten dobře vyběhl, ale míč vyrazil jen k Martinu Doležalovi. Jablonecký útočník ale zakončit nedokázal.

Další šanci si Jablonec vypracoval v 83. minutě. Jakub Považanec ale zakončoval nepřesně.

Plzeňští nakonec vedení udrželi a díky výhře se bodově dotáhli na vedoucí Slavii. Ta má ale pondělní zápas s Bohemians k dobru.

Dukla - Sigma Olomouc 0:4

Hostující Olomouc plánovala navázat na výhry s Bohemians a s Příbramí. Pražská Dukla zase chtěla napravit dvě porážky v řadě.

A byli to právě Hanáci, kteří šli do vedení jako první. Křídelník Tomáš Zahradníček převzal míč na vlastní polovině a podél lajny se dostal až k vápně Dukly. Tam se odhodlal ke střele levačkou a přízemní ranou překonal brankáře Filipa Radu.

Uplynulo sotva pět minut a vedení Olomouce už bylo dvojnásobné. Lukáš Kalvach si zpracoval míč před pokutovým územím, obešel bránícího Štěpána Krunerta a ranou z dvaceti metrů vstřelil druhý gól zápasu.

Těsně před poločasem mohla Dukla po chybě brankáře Miloše Buchty snížit. Kalvach ale na brankové čáře míč odkopl.

Další šanci pražského klubu přinesla 75. minuta. Po centru Jakuba Podaného sice Pablo González Buchtu prostřelil, tomu ale pomohli obránci. Buchta se pak vytáhl proti střele Uroše Djuranoviće.

V 86. minutě centroval Zahradníček na Nikolu Raspapoviće, který prodloužil míč na Martina Nešpora a ten zvýšil už na 3:0.

Gólem na 4:0 pak vítězství Olomouce korunoval Lukáš Kalvach. Tým trenéra Václava Jílka tak slaví třetí výhru v řadě.

Příbram - Karviná 2:1

Příbram si chtěla spravit chuť po minulé porážce v Olomouci. Vstříc tomu vyšla už v první minutě hry. Na pravé straně vápna si naběhl Jan Matoušek, který U Litavky hostuje ze Slavie a přízemní střelou otevřel gólový účet zápasu.

V závěru prvního poločasu mohli karvinští vstřelit gól "do šatny". Záložník Michal Faško ale mířil jen do břevna.

Běžela 62. minuta hry a Karviná měla další šance k vyrovnání. Zatímco střídající Adriel D´Avila Ba Loua ale branku netrefil, Jan Moravec zase ztroskotal na zákroku brankáře Ondřeje Kočího. Následně minul i Tomáš Wágner.

Příbram zahrozila v 72. minutě, se střelou Tomáše Jablonského si ale skvěle poradil brankář Martin Berkovec.

A promarněná šance mrzela příbramské fotbalisty ještě více o šest minut později. Dávid Guba si na hranici vápna zpracoval míč a vyslal technickou střelu, která zapadla do horního rohu branky.

V 86. minutě ale znovu vedla Příbram. Bývalý hráč Karviné Radek Voltr si naběhl na přetažený centr a hlavou rozhodl o výhře Příbrami.

Slovácko - Mladá Boleslav 1:1

Na jaře neporažená Mladá Boleslav zavítala na půdu Slovácka. V základní sestavě se poprvé objevil stoper Jakub Jugas. Hráči Slovácka se museli obejít bez trenéra Martina Svědíka, který nesměl kvůli nesportovnímu chování na lavičku. Domácí tak vedl asistent trenéra Michal Šmarda.

Diváci na stadionu Miroslava Valenty viděli první gól zápasu až ve druhé půli. A k radosti domácích to bylo Slovácko, které šlo jako první do vedení. V padesáée minutě vybojoval míč Petr Reinberk a z levé strany nacentroval na hlavu Tomáše Zajíce. Ten se nemýlil a hlavičkou na vzdálenější tyč poslal Slovácko do vedení.

Velkou komplikací pro Mladou Boleslav bylo vyloučení střídajícího Alexeje Tatajeva. Ten viděl druhou žlutou kartu osm minut po svém příchodu na hřiště.

Pojistit vedení Slovácka mohl Dominik Janošek, nastřelil ale jen bránícího protihráče. A tak udeřili Boleslavští. Pavel Bucha našel nabíhajícího Tomáše Přikryla, který špičkou kopačky posunul balón za záda brankáře Matouše Trmala a srovnal na 1:1.

Když se v samotném závěru neprosadil nově příchozí Filip Hološko, skončil zápas mezi Slováckem a Mladou Boleslaví nerozhodně.