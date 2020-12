Jako den a noc. Plzeň po vysoké výhře utrpěla debakl na Slovácku, Guľovi chyběl větší pohyb

V jednom týdnu stihli být na vrcholu i na dně. Fotbalisté Viktorie Plzeň nejdřív porazili Teplice vysoko 7:0 a připsali si nejvyšší výhru prvoligové sezony, ve 13. kole ale o pár dní později prohráli na stadionu Slovácka 0:4. A to je naopak nejhorší výsledek Viktorie nejen v aktuální sezoně, ale za celý rok, co tým vede trenér Adrián Guľa. Uherské Hradiště 7:33 21. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Adrián Guľa | Zdroj: Profimedia

„Náš výkon byl nedůrazný, netýmový, pohybově nedostatečný. Tím pádem jsme zápas nezvládli nejen herně, ale i výsledkově. Působíme jako noc a den,“ popisoval zklamaně trenér fotbalistů Plzně Adrián Guľa výkon svých svěřenců po prohře 0:4 na Slovácku.

Zatímco Západočeši za sebou měli vysokou výhru nad Teplicemi, domácí tým předtím dva zápasy prohrál v koncovkách. A podle slovenského kouče se to projevilo na nasazení obou soupeřů.

„Bylo tam málo sprintů, byli jsme nedůrazní. Domácí se dostali do zápasu, měli teď dva smolné zápasy, takže byli hladovější než my. Je to o charakteru, z mojí strany obrovská nespokojenost,“ litoval slovenský kouč.

To trenér Slovácka Martin Svědík prožíval přesně opačné pocity. „Kluci se přesvědčili, že moderní fotbal se dá hrát jedině takhle. Hodně se sprintuje, běhá, přesouvá. Musíte být agresivní, nahoře i dole, obranná a útočná fáze se neustále střídá.“

Neoblíbený soupeř

Že nebude v Uherském Hradišti jednoduché navázat na výsledek proti Teplicím, mohli plzeňští hráči tušit i díky tomu, že na Slovácko se jim nedaří už delší dobu. Bez zisku bodu odešli z třetího vzájemného utkání po sobě.

„Můžete mít v lize soupeře, proti kterému se vám hraje hůř. Ale my se bavíme o výkonnosti mužstva a o výkonu, takovým způsobem prohrát nemůžeme,“ řekl Guľa.

Jako jedno z mála pozitiv může plzeňský kouč brát to, že pokud měla výhra nad Teplicemi negativní vliv na výkon v dalším utkání, teď by jeho svěřenci měli zase předvést zlepšení. A to je ve středu čeká prestižní domácí duel s pražskou Slavií, která vede tabulku.

„Když s nám dokáže vysoká výhra takhle zamávat, tak věřím, že se to otočí i teď po prohře. A budeme fungovat zase tak jako v zápase s Teplicemi,“ přeje si Guľa, pod jehož vedením vyhráli plzeňští fotbalisté jediné z posledních pěti ligových utkání a v tabulce jsou na pátém místě, tedy mimo příčky zajišťující účast v evropských pohárech.