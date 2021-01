Slavia smetla Zlín pěti góly v úvodním dějství, hattrickem přispěl Kuchta. Baník udolal Liberec

Fotbalisté Slavie zvítězili v dohrávce první ligy na půdě Zlína oslabeného o několik hráčů vysoko 6:2 a upevnili si vedení v tabulce. Premiérový ligový hattrick zaznamenal Jan Kuchta. Ostrava udolala doma Liberec 1:0 a vyšvihla se na páté místo před svého soupeře. Jediný gól dal v páté minutě Tomáš Zajíc, pro nějž to byla jubilejní třicátá trefa v nejvyšší soutěži. Pražští Bohemians doma remizovali s poslední Opavou bez branek. Praha 18:22 27. 1. 2021 (Aktualizováno: 20:14 27. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Jan Kuchta se raduje z gólu | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Obhájce titulu navýšil náskok před druhým Jabloncem a třetí Spartou na devět bodů. Pražané rozhodli už v úvodním dějství, kdy dali pět branek.

Slavia jako jediná v ligové sezoně stále drží neporazitelnost, v nejvyšší soutěži bodovala už 28 utkání po sobě. Naopak Zlín posledních sedm kol nezvítězil a zůstal dvanáctý.

Zápas se původně měl hrát už v prosinci, kvůli vyššímu počtu případů koronaviru v týmu Slavie byl ale odložen. Pražané o pár dní později uvedli, že laboratoř vyhodnotila výsledky jako pozitivní chybně, což potvrdily opakované odběry na jiném pracovišti.

Zatímco slávistický trenér Trpišovský, který vedl Pražany ve 100. ligovém zápase, mohl až na pár výjimek nasadit nejlepší sestavu, domácímu kouči Páníkovi z nejrůznějších důvodů vypadlo sedm hráčů. Premiéru v nejvyšší soutěži si odbyl mladík Slovák.

V minulé sezoně Slavia vyhrála oba vzájemné duely 1:0, tentokrát však oslabeného soupeře rychle pokořila. Už ve třetí minutě poslal Sima přízemní centr do vápna a Olayinka střelou na zadní tyč otevřel skóre.

Domácí mohli záhy odpovědět, ale gól po Poznarově hlavičce neplatil kvůli tomu, že rozhodčí sporně posoudili situaci jako ofsajdovou. Místo toho udeřili znovu hosté, v 11. minutě zvýšil po Bahově přihrávce zblízka Kuchta. Stejný hráč pak v 17. minutě se štěstím přidal další gól poté, co tečoval Olayinkovu střelu.

Krátce nato musel střídat hostující Hovorka, který se teprve nedávno uzdravil po vážném zranění. Ševci nerezignovali, ale v koncovce se jim nevedlo. Jiráček netrefil balon a Poznar zblízka napálil brankáře Koláře.

To Slavia byla efektivnější. Kuchta ve 36. minutě nabil Simovi a ten zamířil přesně do horního rohu. Devatenáctiletý Senegalec skóroval podeváté z 11 ligových startů. Ve 45. minutě pak Kuchta zakončil pohlednou kombinaci a poprvé v ligové kariéře se dočkal hattricku. Pražané vyrovnali svůj nejlepší poločas v samostatné historii nejvyšší soutěže, 5:0 vedli po úvodním dějství ještě v roce 2007 doma také proti Zlínu.

Ševci se po pauze zvedli a ještě dokázali zkorigovat stav. Po přímém kopu propadl ve 48. minutě míč až k Cedidlovi a ten si připsal svůj první ligový gól.

Další šance pak nedal Poznar, který se proti lehkovážně hrající hostující obraně dočkal až v 74. minutě, kdy doklepl propadlý míč. Následně byl po druhé žluté kartě vyloučen ligový debutant Slovák a v přesilovce v 89. minutě ještě zblízka procpal míč do sítě Musa.

V Ostravě rozhodl Zajíc

Liberec zahájil na ostravské půdě aktivně, ale byli to přesto hosté, kteří jako první inkasovali. Ostrava se prosadila v podstatě z první akce. Do odraženého míče se zhruba z 30 metrů po pěti minutách výstavně opřel Stronati, jeho prudký projektil zastavila ještě tyč, ale odražený balon vrátil do sítě pohotově z voleje Zajíc a i po krátké kontrole u videa byl jeho gól uznán.

Celá první půle nabízela takřka neměnný obrázek: hodně nepřesností a územní převahu Liberce, který byl častěji u míče usazený na útočné polovině, ale jeho kombinace obvykle skončila brzy v předfinální fázi.

Laštůvku pořádně prověřil v 19. minutě pohotovým zakončením Mosquera a pak až ve 45. minutě po rohu Jugas, ale po jeho hlavičce zachránila domácí tyč.

Ostrava ve druhé půli herně srovnala krok, neurovnaná partie s přetrvávajícím množstvím zkažených přihrávek na obou stranách však nepřinesla absolutně žádný vzruch v pokutových územích.

Baníku vzhledem k těsnému vedení ale stačilo dobře bránit. Severočeši se k ničemu nedostali a nejvypjatější momenty se udály až na konci nastavení po strkanici Mosquery s domácími hráči, za kterou hostující útočník zaplatil červenou kartou.

Ostrava tak po pěti týdnech a třech zápasech znovu na domácím stadionu zvítězila. Liberec prohrál teprve podruhé z posledních 14 vzájemných ligových utkání.

Fastav Zlín - Slavia Praha 2:6 (0:5)

Branky: 48. Cedidla, 74. Poznar - 11., 17. a 45. Kuchta, 3. Olayinka, 36. Sima, 89. Musa. Rozhodčí: Franěk - Dresler, Flimmel - Denev (video). ŽK: Cedidla, Slovák. ČK: 75. Slovák (všichni Zlín). Bez diváků.

Baník Ostrava - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 5. Zajíc. Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Bureš - Marek (video). ŽK: Fleišman, Kuzmanovič, Kaloč - Rabušic, Karafiát, Purzitidis, Mosquera, Čech (asistent trenéra). ČK: 90.+4. Mosquera. Bez diváků.

Bohemians Praha 1905 - SFC Opava 0:0

Rozhodčí: Cieslar - Mokrusch, Podaný - Adam (video). ŽK: Vacek - Juřena, Fendrich. Bez diváků.

F:L (PLATNÉ K 27. 1. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 16 14 2 0 48:8 44 2. Jablonec 16 11 2 3 33:16 35 3. Sparta 16 11 2 3 33:18 35 4. Slovácko 16 9 3 4 30:17 30 5. Ostrava 16 7 5 4 21:13 26 6. Liberec 16 7 4 5 24:17 25 7. Olomouc 16 6 7 3 25:19 25 8. Plzeň 16 7 3 6 30:21 24 9. Č. Budějovice 16 6 6 4 23:23 24 10. Pardubice 16 6 4 6 15:19 22 11. Karviná 16 5 5 6 15:23 20 12. Zlín 16 5 3 8 18:24 18 13. Bohemians 1905 16 4 4 8 18:22 16 14. Teplice 16 5 1 10 16:35 16 15. Ml. Boleslav 16 2 4 10 17:30 10 16. Brno 16 2 4 10 13:31 10 17. Příbram 16 2 4 10 12:32 10 18. Opava 16 1 5 10 11:34 8