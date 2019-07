Beru to jako výzvu. Jsme schopní se s tím poprat, říká po porážce se Slováckem trenér Sparty Jílek

Domácí fanoušci pískali a kroutili hlavami, hostující naopak slavili historickou ligovou výhru Slovácka na Spartě. A podobně rozdílná nálada byla i mezi hráči obou klubů.

„Zápas už skončil a my musíme koukat dopředu. Aspoň po dnešku víme, co zlepšovat. A je toho hodně,“ řekl Radiožurnálu nový muž ve Spartě útočník Libor Kozák. Zkušený útočník byl při svém soutěžním debutu za Letenské rovnou kapitánem, snažil se myslet na další zápasy a neměl moc důvod k jásání.

Sparta na úvod ligy prohrála se Slováckem. Komličenko zařídil gólem z penalty Boleslavi tři body Číst článek

Za zády se mu naopak ze šatny Slovácka ozýval radostný řev…

„Je to krásný start do soutěže, popravdě jsme to nečekali. Musíme ale trochu krotit emoce, protože to byl nadstandardní výkon a nadstandardní výsledek, který jsme tu udělali,“ vyprávěl spokojený záložník Milan Petržela, který se vrátil do Slovácka po 13 letech.

Slovácko ukázalo na Letné disciplinovaný a kompaktní výkon, Sparta se naopak hledala. Nový trenér pražského týmu Václav Jílek měl k výkonu hráčů dost připomínek – nechápal špatný vstup do zápasu, vadily mu individuální chyby, které vedly ke gólům soupeře atd. O zlepšení ale i přes úvodní zklamání nepochybuje:

„Přijde 15 tisíc lidí a my se jim odvděčíme takovým způsobem… Já osobně to beru jako velkou výzvu a myslím, že jsme schopní se s tím poprat a okamžitou změnu ukázat hned za týden.“

O víkendu čeká Spartu znovu doma Jablonec, Slovácko bude chtít potvrdit historickou výhru z Letné proti ligovému nováčkovi Českým Budějovicím.

TISKOVKA | „Dostali jsme facku hned na úvod. Nemyslím si, že bychom byli slabí, abychom nevěřili cestě, na kterou jsme se vydali. Víme, že nebude jednoduchá a bude na ní spousta překážek.“



Trenér Václav Jílek po utkání se Slováckem. #acsparta



➡ https://t.co/nHlOOCcH4s pic.twitter.com/BGnA6xd2gh — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 14, 2019