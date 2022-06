Baník je po dlouhé době stabilizovaným klubem, říká trenér Vrba. Angažmá ve Spartě jako propadák nebere

Trenérem Baníku jste už měsíc. Na Bazalech, kde jste zažil první velký trenérský úspěch, jste byl ale oficiálně představen teprve teď. Jste pořád plný emocí ohledně návratu „domů“?

Jsem sice měsíc domluvený, ale smlouva platí až od pátku, trenérem Baníku jsem druhý den. Když jdu do klubu, kde jsem zažil spoustu let i u mládeže, to napojení tam samozřejmě je. Vzpomínáte, jak jste s některými hráči pracoval třeba v deseti letech, posouvali se kariérou dál a dál a najednou skončili v A mužstvu.

A na úžasnou mistrovskou sezonu z roku 2004 s Erichem Cviertnou a Františkem Komňackým také nejde zapomenout. To, co se tu tehdy stalo, jsem už nikdy nezažil. Fanoušci nám hrozně pomohli.

Naposledy jsme spolu mluvili před 18 měsíci, kdy jste skončil v bulharském Razgradu a byl jste bez angažmá. Několikrát jste se sešel s majitelem Baníku Václavem Brabcem, nabídka tehdy nepřišla?

Bavili jsme se spíš o tom, zda bychom dokázali spolupracovat, kdyby se náhodou v budoucnu naskytla příležitost. V tu dobu to nešlo, bylo to trochu složitější. Tentokrát byla ale situace jiná, sešli jsme se a velice rychle se domluvili.

Když jste tehdy přijal nabídku Sparty, jaké byly reakce z plzeňského a ostravského tábora?

Přiznám se, že o ostravských reakcích ani moc nevím, i když Baník i Sparta jsou kluby, které se moc nemusí. Spíš jsem měl informace z Plzně, že někteří lidé to nesli trošku jinak. Co se týče různých vyjádření Davida Limberského, s Davidem máme nadstandardní vztah a on samozřejmě často do médií mluví přesně tak, jak to cítí. Ale žádný problém s ním nebyl, s Davidem byl možná dokonce ten nejmenší. Prostě jsem dostal nabídku, žádnou jinou jsem v tom období neměl a přijal jsem ji.

Ve Spartě jste nedávno (v květnu) skončil, angažmá trvalo jen rok a čtvrt. Osobně jsem si myslel, že se vám podaří Spartu zvednout, ale času bylo zoufale málo...

Momentálně se k tomu vyhazovu moc vyjadřovat nechci. Vím, v jaké situaci jsem do Sparty přišel, a vím, co jsme dokázali. Především mě mrzí, že mě vyhodili asi pět dní před finále poháru. To je věc, kterou jsem v tu dobu úplně neskousl. Ale to se stává, majitel se tak rozhodnul...

Jestli jsem měl zoufale málo času, nevím. Když jsem se koukal zpětně, byl jsem po dlouhé době trenér, který tam vydržel rok a čtvrt. Většinou se tam střídají po dost kratším časovém úseku.

Ve Spartě jsem zažil spoustu zajímavých zápasů, neberu to jako propadák. Někdo možná ano, protože má Sparta mít nejvyšší ambice a když se neudělá titul, je to průšvih. I vzhledem k tomu, jaký jsem měl k dispozici kádr nebo s jak mladými hráči jsem hrál, to jako žádný velký propadák neberu.

Vraťme se ještě do Plzně. Ta letos získala mistrovský titul, od toho prvního byl možná ten nejvíc překvapivý. Co jste tomu říkal?

Když se podíváte na kádr, obměňoval se minimálně. Ostatní mužstva přicházela o hráče nebo hrála s mladými. Plzeň je více stabilizovaná a více zkušená, to možná v rozhodujících zápasech v nadstavbě rozhodlo.

V Baníku jste působil jako hráč i trenér, poznal jste snad každého majitele od 80. let. Nyní se vracíte po 18 letech, kdy jste jistě klub stále sledoval. Jak jste prožíval sestup v roce 2016?

Bylo mi to hrozně líto. Když tehdy Petr Šafarčík koupil klub, vletěl do situace, která nebyla vůbec jednoduchá.

Následně přišel majitel Václav Brabec, který je v klubu už šest let. Jak se pod ním Baník změnil?

Můžu hodnotit jenom zvenku, jsem tu v uvozovkách pár hodin. Když vidím, jak se klub po těch kotrmelcích stabilizoval, je to určitě zásluha majitele. Nastavil pravidla a řád, po dlouhé době cítím z Baníku, že je to stabilizovaný klub, který se chce dostat tam, kde byl před dvaceti lety.

Baník dělal po návratu z druhé ligy postupné krůčky vzhůru. Jeden z těch posledních, tedy postup do evropských pohárů, se mu zatím ale nedaří.

Stabilizace vždy nějakou dobu trvá. Žádný klub v podobné situaci nemůže hned vystřelit, pokud tedy nekoupíte dvacet nových hráčů. Z druholigového klubu se změnil na klub, který už v první lize hraje důstojnou roli. Že se loni dostali do nejlepší šestky, bylo pro mě milé překvapení. Na druhou stranu je to výzva a ukázka toho, kde by Baník měl být. Snad se nám to podaří potvrdit, možná i něco víc...

V Baníku jste zatím získali pro příští sezonu jednoho nového hráče - obránce Michala Frydrycha. Dostanete dostatek času a pravomocí při budování kádru?

Všechny kroky by se měly dělat v zájmu klubu a všichni se na nich musí shodnout. Někdy si trenér přivede svých pět nebo šest hráčů, které klubu doporučí, pak se ale stane, že není úspěšný, odejde a těm hráčům stále zůstanou v klubech smlouvy. Spolupráce trenér - sportovní majitel - ředitel tam musí být. Hráči pak mají v týmu o dost silnější pozici.

Dlouhodobě patří k nejlepším hráčům týmu brankář Jan Laštůvka a obránce Jiří Fleišman, dva nejstarší hráči v týmu. Co na ně říkáte?

Lašty je úplný extrém, zažil jsem ho, když ještě přicházel z dorostu Karviné. Vždy si ale vzpomenu na Pavla Horvátha, který i ve čtyřiceti letech patřil v Plzni k hráčům, kteří byli strašně důležití. Je spoustu brankářů, kteří hráli i ve vyšším věku, než má téměř čtyřicetiletý Laštůvka. Gólmani určitě můžou vydržet déle než hráči.

Baník má ale zajímavou i útočnou činnost, především na hrotu útoku. Budu spíš tlačit na klub, abychom se zaměřili na doplnění kádru, ale na hrotu máme hodně zajímavý výběr, hráči tam prokázali velkou kvalitu. I na základě toho je Ladislav Almási nominovaný do reprezentačního mužstva Slovenska.

Vy jste na Slovensku jako trenér začínal. Máte tam stále kontakty, běhá tam nějaký další Almási?

Hledáme posily i na Slovensku, máme tam vytipované hráče. Jednání jsou ale hodně složitá, dnes už to není tak, že by kvalitní hráči neměli smlouvy a byli volní. Uvidíme, zda nějací ze Slovenska přijdou.

Baníku se očividně podařilo před pár lety opět nastartovat výchovu mládeže. Určitě to pozorně sledujete...

Béčko hraje svou soutěž úplně v pohodě, v MSFL (Moravskoslezká fotbalová liga) okupuje přední místa tabulky. Dorostenci také hrají ve vyšších patrech dorostenecké ligy. Už je to pár let, co Baník v dorostu vyhrával jeden titul za druhým. To se jim pak vracelo na A mužstvu v hráčích jako Milan Baroš, Miroslav Matušovič, Jan Laštůvka, David Bystroň a dalších. Proto je dobrá práce s mládeží správná cesta.

Baník momentálně trénuje na Bazalech, na Hlubině, v tréninkovém areálu na Vistě a v minulosti hojně využíval hřiště v Radvanicích. Jak vnímáte tuto svízel? V majetku klubu je jen Vista...

Jsem strašně rád, že nám provozovatel areálu dovolil více trénovat na Bazalech, je lepší se připravovat v domácím prostředí za ideálních podmínek. Není nic příjemného cestovat po Ostravě a hledat hřiště, kde trénovat.

Když se podíváte na podmínky Sparty, která má na Strahově osm travnatých ploch, dvě umělky a vše padesát metrů od šatny, je to trochu něco jiného. Baník patří na Bazaly, doufám, že tu budeme trénovat častěji. Věřím, že lidé, kteří to mají na starost, se budou snažit, aby bylo mužstvo v co největší pohodě.

Letos slaví Baník 100 let a 13. července vás čeká zápas se Celticem Glasgow. Jak moc na vás atmosféra tohoto výročí po příchodu dýchla?

Když se slaví 100 let, je to úžasné, stejně jako hrát se Celticem. Na zápas se budeme moc těšit a doufáme, že to bude takové nastartování před ligou. Hrát proti takovému mužstvu je velká zatěžkávací zkouška. Věřím, že to bude mít atmosféru, jaká k podobným zápasům patří.