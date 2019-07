Videorozhodčí by měli zasahovat méně. A změna pravidel fotbalu pomůže, říká bývalý rozhodčí Příhoda

Bývalý přední rozhodčí Radek Příhoda stál u rozjezdu projektu videorozhodčího v českém fotbale. V nedávných utkáních fotbalové ligy se ale toto opatření v některých případech příliš neosvědčilo. Proč se tak stalo? A co říká na nová pravidla ve fotbalu? Praha 21:55 11. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uznávaný fotbalový rozhodčí Radek Příhoda | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V derby mezi Spartou a Slávii na základě pokynu od asistenta u videa rozhodčí na hřišti chybně odvolal penaltu, kterou před tím bez videa správně nařídil. Plzeň zase dala s posvěcením videa gól z offsidu.

„Jak k tomu došlo a jak to vyhodnotila komise, to nevím. Také nevím, proč do toho zasahovali více či méně videorozhodčí,“ upozorňuje s tím, že ze začátku to bylo tak, že videorozhodčí mají zasahovat ve věcech, které jsou zjevné a nezpochybnitelné.

Stále si ale myslí, že projekt s videem ve fotbale je dobrý krok, musí se s ním ale dobře pracovat. K tomu jsou potřeba dobře vyškolení lidé, kteří mají za sebou kariéru. „Měli by vstupovat tam, kdy je to z devadesáti procent zjevné,“ vysvětluje důvody, proč by zásahů videorozhodčího do hry mělo být méně.

Jako bývalý rozhodčí by také neměl nic proti tomu, aby se záběry videorozhodčího promítaly na velkoplošné obrazovky na stadionu. „Určitě by to pomohlo, ale to nemůžeme rozhodnout v České republice, to musí rozhodnout FIFA,“ připomíná.

Od nové sezony se také mění fotbalová pravidla, která jsou z jeho pohledu krokem správným směrem, a fotbal se díky tomu posune. Vítá například změnu v proceduře střídání, které se zrychlí – odcházející hráč by měl odejít ze hřiště nejkratší možnou cestou.

Přínosem jsou podle něj i osobní tresty lavičkám. „Změny pomohou rozhodčím i fotbalu,“ uzavírá s tím, že důležité také je, co ukáže praxe.