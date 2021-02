Jablonec se vrátil na čtvrté místo fotbalové ligy. Vítězství v Opavě zařídil jediným gólem Doležal

Fotbalisté Jablonce ve 21. kole první ligy zvítězili v Opavě 1:0. Vyrovnaný duel rozhodl v 51. minutě Martin Doležal. Severočeši po čtyřech ligových zápasech vyhráli a vrátili se zpět na čtvrté místo tabulky. Opava nenavázala na minulé vítězství v Českých Budějovicích, po dvou kolech nebodovala a zůstala poslední. Opava 16:12 27. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Dominik Pleštil z Jablonce a Joss Didiba z Opavy | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Oběma týmům se do zahajovací jedenáctky vrátili kapitáni. V domácí sestavě nechyběl uzdravený Žídek, v hostující pak Hübschman. Opavští začali aktivně. Byl to právě kapitán Žídek, který se v úvodu dostal do zakončení, ale jablonecký gólman Hanuš míč po jeho střele chytil.

Libereckou kanonádu řídili netradiční střelci, o výhře nad Pardubicemi rozhodli Sadílek a Karafiát Číst článek

V 18. minutě po standardce Nešického číhali na zadní tyč Žídek s Březinou, ani jeden z nich ovšem na balon nedosáhl. V závěru vyrovnané první půle zahrozili i hosté. Hübschman nezakončoval z jednoduché pozice, ale balon po jeho střele skončil jen těsně nad břevnem.

Krátce po změně stran mohli otevřít skóre domácí. K odraženému míči se dostal záložník Hellebrand, ovšem jeho prudkou ránu zblokovala jablonecká obrana.

Za chvíli udeřili na druhé straně Severočeši. V 51. minutě Podaný našel přesným centrem Doležala, kterému nechal spoustu prostoru Žídek, a jablonecký útočník hlavičkoval přesně k tyči. Připsal si první gól v jarní části sezony.

Opavští krátce nato mohli srovnat. Míč po ráně od Smoly dorazil do prázdné brány střídající Dedič, jenže byl v ofsajdu a gól tak neplatil. Na druhé straně Fendrich zlikvidoval ránu Pleštila z ostrého úhlu.

Slezanům zřejmě nebylo souzeno skórovat. Po centru Kanii se v 73. minutě ke gólové hlavičce probil Smola, míč ještě před brankovou čárou dorazil do sítě Nešický, jenže z ofsajdové pozice. Jablonečtí už těsný náskok. Opava doma v lize popáté za sebou neskórovala.

21. kolo první fotbalové ligy:

SFC Opava - FK Jablonec 0:1 (0:0)

Branka: 51. Doležal. Rozhodčí: Machálek - Horák, Lakomý - Marek (video). ŽK: Tiéhi, Didiba - Podaný, Krob. Bez diváků.

F:L (PLATNÉ K 27. 2. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 20 16 4 0 58:12 52 2. Sparta 20 14 2 4 43:24 44 3. Slovácko 20 12 4 4 39:18 40 4. Jablonec 21 12 3 6 36:25 39 5. Liberec 21 10 6 5 32:19 36 6. Plzeň 20 9 4 7 37:26 31 7. Pardubice 21 9 4 8 21:28 31 8. Olomouc 20 7 9 4 29:23 30 9. Ostrava 21 8 6 7 25:20 30 10. Č. Budějovice 21 7 9 5 24:24 30 11. Karviná 20 6 7 7 24:31 25 12. Bohemians 1905 21 6 6 9 22:26 24 13. Zlín 20 6 4 10 20:29 22 14. Teplice 21 5 4 12 19:41 19 15. Brno 20 3 5 12 16:34 14 16. Ml. Boleslav 20 2 7 11 22:36 13 17. Příbram 20 2 6 12 16:40 12 18. Opava 21 2 6 13 13:40 12