Záchranářský duel skončil bez vítěze. Příbrami nepomohl k výhře nad Brnem ani nový trenér

‚Kúdelovo tvrzení je naprostá lež.‘ Kamara odmítá, že výrok slávistického obránce nebyl rasistický

„Přišel ke mně a zakrývajíc si ústa se mi naklonil k uchu a pronesl ‚You’re a f*cking monkey, you know you are‘,“ popsal záložník Rangers Kamara sporný moment ze závěru duelu se Slavií.