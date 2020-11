Fotbalisté Příbrami otočili domácí utkání s Mladou Boleslaví a slaví první tříbodový zisk v sezoně

Fotbalisté Příbrami porazili v 9. kole první ligy Mladou Boleslav po obratu 2:1. Hosty poslal v 28. minutě do vedení Michal Škoda, ale po pauze otočili stav Radek Voltr se Stanislavem Vávrou. Příbram jako poslední v této ligové sezoně poprvé vyhrála a v nejvyšší soutěži naplno bodovala po 10 zápasech od červnového vítězství nad Olomoucí. V tabulce se bodově dotáhla na předposlední místo. Praha 16:30 28. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Ondřej Kočí | Zdroj: Profimedia

Příbram nastoupila povzbuzena minulou remízou 1:1 v Brně a proti favoritovi hrála aktivně. Větší šance si ale v první půli připravili hosté a u obou byl útočník Škoda, který do léta hrával za domácí. V osmé minutě ještě nedokázal dostat do sítě špatně vyražený míč od brankáře Kočího, ale o 20 minut později už jeho zásluhou hosté vedli. Z hranice šestnáctky vypálil nepřesně Douděra a Škoda balon usměrnil do sítě.

Domácí byli opticky i statisticky aktivnější, ale jejich šance v první půli k brankám nevedly. Ve 23. minutě Voltr minul po akci Nového, těsně před poločasem pálil vedle po rychlé kombinaci Vávra.

Hosté byli po pauze opatrnější a evidentně spoléhali na rychlé brejky do stále více otevřené domácí obrany. Příbramští však byli aktivnější a v 64. minutě srovnali. Po Pilíkově rohovém kopu a následném závaru usměrnil míč v krkolomné pozici vleže do sítě Voltr a stylově oslavil sobotní 29. narozeniny.

Domácí se snažili o otočení výsledku. V 69. minutě mohl nebezpečně pálit Vávra, ale možnost prováhal. V 74. minutě postupoval ze strany sám na Mikulce příbramský Pilík, hostující gólman však zasáhl.

V 76. minutě už Příbramští skóre obrátili. Vávra prošel nekoncentrovanou defenzivou hostů a jeho vydařená střela obloukem skončila v síti. Hosté ve zbytku zápasu už nedokázali na zvrat zareagovat, jedinou slibnou možnost Ikauniekse dokázal zneškodnit brankář Kočí. Boleslav venku v lize nevyhrála posedmé za sebou a před Příbramí má v tabulce už jen tříbodový náskok.

9. kolo první fotbalové ligy:

1. FK Příbram - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:1)

Branky: 64. Voltr, 76. Vávra - 28. Škoda. Rozhodčí: Rejžek - Hrabovský, Kříž - Hocek (video). ŽK: Pilík, Kočí - Tatajev, Douděra. Bez diváků.