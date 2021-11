Další prohřešek francouzských fanoušků. Payeta trefili lahví, zápas Lyonu s Marseille se nedohrál

Očekávaný šlágr francouzské Ligue 1 skončil fiaskem. Desátý Lyon vyzval páté Marseille, zápas byl ale už po pár minutách přerušen poté, co fanoušci Lyonu trefili hostujícího Dimitriho Payeta plastovou lahví. Utkání rozhodčí nakonec předčasně ukončil a odložil. Ve Francii ale v letošní sezoně není agresivní chování fanoušků žádnou novinkou. Lyon 10:05 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dimitri Payet si leduje hlavu po zásahu plastovou lahví | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

„Choc des Olympiques“, jak se souboji Lyonu a Marseille říká, je jedním z nejsledovanějších zápasů ve Francii. Fanoušci na stadionu Parc Olympique ale ze setkání dvou rivalů viděli jen necelých pět minut. V tu dobu totiž přiletěla z hlediště plastová lahev, trefila křídelníka Marseille Dimitriho Payeta do obličeje a zápas byl přerušen.

Rozhodčí Ruddy Buquet následně poslal hráče obou týmů do šaten. Na svých místech čekala velká část fanoušků téměř dvě hodiny, poté bylo oficiálně oznámeno, že byl zápas ukončen. Hráči Marseille v něm nechtěli pokračovat.

Hříšník, který před rozehráním rohového kopu láhev na Payeta hodil, byl na stadionu ihned identifikován a zatčen. Ačkoliv se hráči Lyonu po nějaké době na pokyn rozhodčího vrátili z šaten se rozvičit, žádný hráč Marseille už útroby stadionu neopustil.

Prezident Lyonu Jean-Michel Aulas se za fanouška po zápase omluvil, ale zároveň zkritizoval chování fotbalistů Marseille. „Když rozhodčí řekl, že se v zápase bude pokračovat, následovala extrémně agresivní reakce od Marseille. Rozhodčí nás pak podruhé svolal, aby nám oznámil, že změnil názor,“ pravil Aulas po zápase.

Rozhodčí Buqet ale přišel s jiným tvrzením: „Můj názor byl celou dobu stejný – nepokračovat ve hře. Ale byl tu i risk výtržností. Každopádně si stojím za svým rozhodnutím nepokračovat ve hře,“ řekl sudí.

Problémy s fanoušky

Pokud se Buquet bál reakce ze strany fanoušků a ukončil kvůli tomu zápas až v době, kdy jich polovina odešla, měl k tomu dobrý důvod. Francouzský fotbal totiž v letošní sezoně provází jeden skandál fotbalových výtržníků za druhým.

V srpnu byl přerušen i zápas Marseille v Nice, v hlavní roli byl opět Payet a plastová láhev. Křídelník ji tehdy hodil naštvaně zpátky do hlediště, čímž vyvolal ostrou reakci fanoušků Nice, kteří se vřítili na hřiště. Nice byly následně odebrány dva body a Payet dostal trest na jeden zápas.

Své si s vhozenou lahví užil i jeho spoluhráč Valentin Rongier, který odešel z úvodního zápasu s Montpellierem s rozseknutým rtem. Nešťastný průběh mělo i zářijové derby mezi Lens a Lille, kde vzájemná nelibost mezi oběma fanouškovskými tábory dosáhla takové úrovně, že je na hrací ploše musela krotit ochranka. Zápas byl také na nějakou dobu přerušen.

„Bude to mít bolestivé následky. Jak na to například budou nahlížet v Anglii? Jako na zápas přerušený imbecily. Je to velká škoda, protože to ublíží naší krásné lize,“ vyslovil své obavy o reputaci Ligue 1 bývalý útočník Thierry Henry.