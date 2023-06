Nejlepší střelec klubu na odchodu? Mbappé podle L'Équipe v Paris Saint-Germain neprodlouží smlouvu

Na přelomu tisíciletí budovali ve fotbalovém Realu Madrid tým označovaný jako „Galácticos“ - tedy celek plný superhvězd. Přišli Luís Figo, Zinédine Zidane, brazilský Ronaldo nebo David Beckham. A asi i tato éra zapůsobila později na bohaté katarské majitele Paris Saint-Germain. Do útoku si proto pořídili Neymara, Lionela Messiho a Kyliana Mbappého. Jenže spolupráce této trojice končí. Paříž 17:17 13. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bude se PSG od příští sezony muset obejít bez Kyliana Mbappého? | Foto: Jean-Marie Hervio, KMSP | Zdroj: Profimedia

Lionel Messi po konci smlouvy v Paris Saint-Germain zamíří do amerického Miami – a navíc zadarmo. A nyní se živě spekuluje, co bude s Kylianem Mbappém.

Problém nastal ve chvíli, kdy se francouzský sportovní deník L'Équipe dostal k dopisu, který Mbappé poslal Paris Saint-Germain s tím, že odmítá prodloužit smlouvu, která mu končí příští rok v červnu.

To by znamenalo, že by talentovaný francouzský útočník z klubu odešel zadarmo. Zástupci PSG tedy okamžitě zpozorněli a zřejmě ho budou chtít i prodat, pokud se samozřejmě nedohodnou jinak – nezvýší mu plat a podobně, faktorů může být ještě hodně.

Nejpravděpodobnější je prodej už během tohoto léta, aby z přestupu získali finanční prostředky. Mbappé je nesmírně platný hráč, je to francouzská superhvězda a ikona pro mnoho francouzských fanoušků.

Na loňském mistrovství světa dal ve finále hattrick, držel Francii nad vodou, i když to nakonec proti Argentině nedopadlo a slavil tým v čele s Lionelem Messim. Tedy dalším hvězdným fotbalistou, který odchází z PSG do americké Major League Soccer.

Mbappé je nejlepším střelcem Paris Saint-Germain v historii, přišel v roce 2017 z konkurenčního Monaka jako obrovský talent. Obrovská rána a ztráta by to byla pro majitele klubu z hlavního města Francie, kteří se pochopitelně snaží být nejlepším klubem v Evropě.

Ve Francii nejlepší jsou, znovu získali titul. Ale v Evropě jim to stále nevychází, na ušatý pohár pro šampiony Ligy mistrů pařížští nedosáhli a možná se o to budou muset dále snažit bez Kyliana Mbappého.

Mbappé místo Benzemy?

Kam by mohl Mbappé odejít? Nemůže si dovolit jen tak někdo a hodně se znovu objevuje obvyklá spekulace, o které se mluví už několikáté přestupové období, že Mbappého chce Real Madrid.

Španělský velkoklub za něj už v minulosti nabízel zhruba 200 milionů eur. Tato spekulace nyní zesílila i proto, že z Realu odchází útočník Karim Benzema, který vyslyšel volání Saúdské Arábie, kam tamní majitelé stahují další starší světové hvězdy fotbalu.

Benzema je pryč, tím pádem by v madridském klubu pro Mbappého mohlo být místo jak platově, tak na hřišti. Bude to i poměrně zajímavý začátek letního přestupového období, ve kterém budou mít manažeři PSG, Realu Madrid, ale i dalších klubů napilno.

A možná to nebude jediná hvězda, která odejde. Spekuluje se totiž také o dalším osudu Brazilce Neymara. Například podle informací francouzského RMC Sport nebo CBS Sports mají o Neymara velký zájem v Saúdské Arábii.

Konkrétně jde o klub al-Hilál, který se marně pokoušel získat Messiho. Nyní by se měl zajímat právě o brazilského fotbalistu. Šlo by o další superhvězdu pro zemi z Arabského poloostrova, ve které už hraje Cristiano Ronaldo, k němuž teď přibyl i Benzema.

Byl by to zajímavý koncept, saúdská liga by se neskutečně zvedla a s tím také zájem o ni. Je otázkou, zda by tamní soutěž dosáhla kvality jako ty evropské. Tolik týmů v Saúdské Arábii není a v Evropě je navíc velkým lákadlem Liga mistrů, která je jednou z nejsledovanějších sportovních akcí po celém světě, a také velké peníze od sponzorů.