Messi se v slzách po 21 letech rozloučil s Barcelonou, o své budoucnosti se ještě rozhodne

Argentinský fotbalista Lionel Messi po 21 letech opouští Barcelonu. Na nedělní tiskové konferenci se jeden z nejlepších fotbalistů v historii se svým klubem loučil se slzami v očích. Svou další budoucnost třiatřicetiletý Argentinec nepřiblížil. Podle médií má namířeno do francouzského PSG. Barcelona 13:05 8. srpna 2021

„Je to těžké, rok a půl hrajeme bez fanoušků. Chtěl jsem se rozloučit náležitě. Barceloně jsem dal všechno od prvního do posledního dne. Doufám, že se jednoho dne vrátím, slíbil jsem to dětem. Chci pomoci tomuto klubu, aby byl nejlepší,“ řekl v emotivním proslovu Messi.

Barcelona byla s Messim, který na Camp Nou strávil celou dosavadní kariéru, domluvena na dvou variantách pokračování spolupráce. Nejprve na dvouletém kontraktu splatném v pěti letech a poté na jiné pětileté smlouvě. Ani jeden návrh s redukovaným platem ale neprošel kvůli regulím finanční fair play La Ligy.

Podle deníku L'Equipe odcestuje Messi do Paříže na lékařskou prohlídku buď dnes večer, nebo v pondělí. Ve francouzské metropoli by se sešel v jednom týmu například s bývalým spoluhráčem Neymarem nebo francouzskou útočnou hvězdou Kylianem Mbappém.

„Když vyšla tisková zpráva o mém odchodu, ozvala se mi spousta zájemců. V tuto chvíli není nic uzavřené, s nikým jsem se nedomluvil. Probíhají ale diskuze,“ prohlásil Messi, který v červenci na mistrovství Jižní Ameriky dotáhl Argentinu k prvnímu zlatu od roku 1993.

Messi byl v Barceloně od svých 13 let a poté, co se v roce 2004 přesunul do A týmu, odehrál 778 soutěžních zápasů a vstřelil 672 branek. Je nejlepším střelcem a v klubové historii i hráčem s nejvíce starty. Rodák z Rosaria mimo jiné vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů a desetkrát španělskou ligu, celkem s Barcelonou získal 35 trofejí.