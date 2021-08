PSG porušuje finanční fair play, míní jeden z členů FC Barcelona. Messiho chystaný přestup poslal k soudu

Očekávaný přestup Lionela Messiho z Barcelony do Paris St. Germain se může ještě zkomplikovat. Jeden z členů FC Barcelona se u francouzského soudu a Evropské komise pokusil zablokovat odchod hvězdného argentinského fotbalisty. Messi by měl do Paříže zamířit poté, co si ho katalánský klub kvůli pravidlům finančního fair play nemůže dovolit.

