‚Splnil se mi sen.‘ Ambros nastoupil za Wolfsburg a stal se nejmladším Čechem se startem v Bundeslize

Jeho jméno jste možná ještě před týdnem neznali, o víkendu ho ale skloňovala snad všechna sportovní média v Česku. Lukáš Ambros se totiž v sobotu stal historicky nejmladším českým fotbalistou se startem v Bundeslize. Mládežnický reprezentant nastoupil za Wolfsburg do utkání s Lipskem a připsal si tak vysněný debut v německé soutěži. Praha 12:37 21. února 2023

Český záložník Wolfsburgu vyběhl do utkání s Lipskem zhruba čtvrthodiny před koncem za stavu 0:1. Domácí v závěru ještě dvakrát inkasovali, ani porážka ale radost z premiérového startu v Bundeslize Lukáši Ambrosovi nezkazila.

Bývalý hráč Slovácka a Slavie nastoupil k debutu v německé soutěži ve věku 18 let 8 měsíců a 13 dnů a překonal dosavadní český rekord Kamila Vacka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co říká nejmladší český fotbalista v Bundeslize na své dosavadní i budoucí působení? A jak v Německu žije?

„Byl to můj cíl pro tento půlrok, ale přesto jsem tomu nemohl uvěřit. Když mě volali z rozcvičování na lavičku, myslel jsem si, že si jdu sednout. Najednou tam ale stáli trenéři a ukazovali mi standardky, tak mi došlo, že jdu na hřiště,“ vypráví své pocity Ambros.

O záměru trenérů dopředu nevěděl. „Ještě den předtím jsem měl odjíždět s devatenáctkou do Hamburku, ale zavolali mi, že zůstávám ve Wolfsburgu a jdu na lavičku áčka. Nic moc jsem od toho neočekával, ale nakonec se mi splnil sen,“ vypráví nadšeně o překvapení, které mu realizační tým nachystal.

„Samozřejmě jsem byl nervózní, ale ve chvíli, kdy jsem vyběhl na hřiště, jsem se soustředil už jen na fotbal a snažil se nevnímat nic kolem,“ přiznává mladík, který se do A-týmu Wolfsburgu posunul v zimě.

Po utkání ho pochopitelně zavalily gratulace, vypíchnout jednu konkrétní se ale zdráhal. „Nemůžu říct, která mě potěšila nejvíc. Psali mi kamarádi, rodina, bývalí trenéři a od všech mě to strašně potěšilo a vážím si jejich podpory.“

Na vlastní pěst

V přípravném období stihl čtyři duely, dal jeden gól a na dva další přihrál. Do Německa přestoupil v létě roku 2020 ze Slavie v pouhých 16 letech a v novém prostředí se od začátku rozkoukával sám.

„Největší obavy jsem měl z toho, jak mě přijmou kluci. To je ve fotbale to nejdůležitější, když přestupujete do jiné země – je tam jiná kultura, jiný jazyk. Kluci mě ale vzali skvěle, a jelikož jsem neuměl moc německy, mluvili jsme hlavně anglicky,“ popisuje svou aklimatizaci ve městě proslulém výrobou aut.

Jankto o coming outu: Reakce byla obrovská. Nečekal jsem, že se za mě postaví největší týmy světa Číst článek

Na svůj první vůz však zatím čeká. „Momentálně dělám řidičák v němčině. Až ho budu mít, budu asi jezdit Volkswagenem,“ směje se Ambros.

„Od doby, co jsem přišel, bydlím na internátu. Máme tady akademii, kde je nás zhruba padesát a je tam všechno – jídlo, pokoje, kde můžeme hrát ping-pong nebo stolní fotbal, uklízí nám pokoje. Mám tu svoje kamarády a každý den děláme něco společně,“ říká.

Lukáš Ambros je členem národního týmu do 19 let, se kterým ho na konci března čeká start kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.

Pokud by rodák z Dolního Němčí v Bundeslize nastupoval pravidelně a předváděl dobré výkony, mohl by se případně dostat i do nominace reprezentační jednadvacítky pro letní evropský šampionát.

„Bylo by to super. Teď je mým cílem dostávat co nejvíc šancí v A-týmu, budu makat, abych si to zasloužil. Následně budeme mít kvalifikaci s U19. A pokud by to vyšlo i s jednadvacítkou, byl bych moc rád,“ říká Lukáš Ambros, nejmladší český fotbalista, co si kdy zahrál německou Bundesligu.