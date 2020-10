Spartu táhne nejlepší ligový střelec Juliš. ‚Jsme rádi, že mu to střílí,‘ pochvaluje si trenér Kotal

Fotbalová Sparta je dál v lize bodově stoprocentní, a táhne ji střelec, který si věří i na slavného švédského útočníka Zlatana Ibrahimoviće.

Šest gólů za šest zápasů, sparťanský útočník má slušný podíl na tom, že je pražský tým z Letné první a bodově stoprocentní. Utkání proti Jablonci ale pro něj nezačalo šťastně, prakticky hned po začátku měl z jednoho ze soubojů nakopnutou nohu.

„Od 7. minuty jsem hrál s bolestmi, mám to hodně oteklé, půjdu na rentgen, ale myslím si, že to nic nebude. S mými zkušenostmi se zlomeninami to vlastně nebolí, tak to bude v pohodě.“

Trnitá cesta

V 25 letech už si totiž užil nejedno zranění, a o místo ve Spartě musel v posledních letech tvrdě bojovat, dvakrát byl i na hostování. V létě se ale vrátil, je v základní sestavě, a má důvěru trenéra Václava Kotala.

„Samozřejmě jsme rádi, že mu to tady střílí,“ pochvaluje si trenér letenského velkoklubu.

A tak si teď Lukáš Juliš zdravě věří. Když v týdnu poznala fotbalová Sparta soupeře pro základní skupinu Evropské ligy, a vedle Celtiku a Lille dostala i AC Milán se slavným útočníkem Zlatanem Ibrahimovićem, Juliš měl hned jasno, kdo ze vzájemného souboje vyjde lépe.

Na otázku, jestli dá ve skupině více gólů on nebo Zlatan, odpověděl bez váhání. „Já!“

Julišovo sebevědomí trenéra pochopitelně těší, ale zároveň očekává i výsledky.

„Četl jsem ten jeho rozhovor, tak jsem mu říkal, že jsem na to zvědavěj. Je dobře, že je sebevědomí, ale musí splnit, to co řekl.“

Rozesmál se sparťanský trenér Václav Kotal, který má zatím – stejně jako Lukáš Juliš – důvod ke spokojenosti pokud jde o výsledky pražského týmu.

F:L (PLATNÉ K 4. 10. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 6 6 0 0 20:6 18 2. Slavia 5 4 1 0 18:2 13 3. Plzeň 5 4 0 1 14:8 12 4. Olomouc 5 4 0 1 9:5 12 5. Jablonec 6 3 1 2 9:6 10 6. Pardubice 6 3 1 2 7:6 10 7. Karviná 6 2 3 1 7:7 9 8. Liberec 5 2 1 2 7:6 7 9. Slovácko 5 2 1 2 5:6 7 10. Zlín 5 2 0 3 8:8 6 11. Teplice 6 2 0 4 8:13 6 12. Ostrava 5 1 2 2 6:6 5 13. Ml. Boleslav 6 1 2 3 6:11 5 14. Opava 6 1 2 3 6:11 5 15. Bohemians 1905 4 1 1 2 5:7 4 16. Č. Budějovice 5 0 3 2 4:12 3 17. Příbram 4 0 1 3 3:10 1 18. Brno 6 0 1 5 5:17 1