Manchester City vykročil za obhajobou titulu vysokou výhrou 5:0, v utkání úřadoval i videorozhodčí

Fotbalisté Manchesteru City vykročili za obhajobou titulu vysokým vítězstvím, když v prvním kole anglické ligy díky hattricku Raheema Sterlinga vyhráli 5:0 na hřišti West Hamu. Do utkání se výraznou měrou zapsala i novinka Premier League videorozhodčí, který hostům neuznal jeden gól a poté je nechal opakovat neúspěšnou penaltu. Londýn 17:40 10. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raheem Sterling | Foto: Matthew Childs | Zdroj: Reuters

Sterling se poprvé prosadil v 51. minutě, kdy po gólu Gabriela Jesuse z první půle zvýšil na 2:0. Jesus mohl vzápětí skórovat znovu, jeho branku ale rozhodčí po poradě s videem neuznal, protože přihrávající Sterling byl v těsném ofsajdu. Šlo o první videem odvolaný gól v anglické lize.

„V takové chvíli musíte zůstat klidný. Rozhodnutí videa změní dynamiku hry, protože za stavu 3:0 by už bylo po zápase. Byla to ale dobrá lekce do budoucna,“ řekl po utkání kouč City Pep Guardiola. „Ve finále to jediné, na čem záleží, je, aby šlo o správné rozhodnutí,“ přidal k videu Sterling.

Verdikt rozhodčího ale hosty příliš mrzet nemusel, protože v 75. minutě na 3:0 zvýšil Sterling a deset minut na to se z opakovaného pokutového kopu prosadil Sergio Agüero.

Při prvním pokusu argentinský útočník neuspěl, ale videorozhodčí nechal penaltu opakovat, protože hráči West Hamu vběhli předčasně do vápna. „Není lehké si na video zvyknout. Hra je ale dnes tak rychlá, že je pro rozhodčího nemožné vidět všechno. Fotbalu to pomůže,“ zhodnotil novinku trenér domácích Manuel Pellegrini.

V nastaveném čase završil Sterling hattrick, což se mu v úvodním kole povedlo jako osmému hráči v historii soutěže. Před ním se to naposledy povedlo Didieru Drogbovi z Chelsea v ročníku 2010/11.