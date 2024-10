Z Manchesteru City odešel ‚nejdůležitější člověk Guardiolovy kariéry‘. Fanoušci se bojí, že skončí i on

Guardiola a Begiristain se potkali už jako hráči v Barceloně. Společně nastupovali kromě katalánského celku i ve španělské reprezentaci. Po ukončení kariéry se Begiristain stal nejprve televizním komentátorem, v roce 2003 pak sportovním ředitelem v Barceloně.

Byl to právě on, kdo v tehdy začínajícím trenérovi Guardiolovi viděl velký potenciál, stali se dobrými přáteli. S koncem prezidenta v roce 2010 Joana Laporty v klubu však z klubu odešel i Begiristain.

O dva roky později převzal pozici sportovního ředitele v Manchesteru City. Pod jeho vedením získal anglický klub osmnáct domácích trofejí, v roce 2023 navíc poprvé vyhrál Ligu mistrů a následně i evropský Superpohár a klubové mistrovství světa.

Sám Guardiola označila Begiristaina jako hlavní důvod jeho přesunu do Manchesteru City a kdyby v době jeho konce v Bayernu Mnichov dělal sportovního ředitele v Chelsea, šel by za ním. „Jedním z důvodů, proč jsem dvakrát prodloužil je Txiki,“ řekl v roce 2021.

„Velmi dobře spolupracujeme. Když vyhrajeme, snažíme se analyzovat proč. Když prohrajeme, snažíme se analyzovat proč. Nesoudíme se, oba děláme to nejlepší pro klubu. Proto je radost pracovat s lidmi jako Txiki,“ popsal jejich vzájemnou spolupráci trenér Manchesteru City.

Begiristain je navíc v Manchesteru označován za přestupového guru, dokázal identifkovat hráče, kteří seděli do Guardiolova systému. Přivedl Kevina De Bruyneho, Rodriho, Bernarda Silvu, Edersona, Kylea Walkera nebo Raheema Sterlinga. Všichni se stali tahouny Citizens, kromě Sterlinga jsou hlavními tvářemi týmu dodnes.

I kvůli jejich úzké spolupráci se teď fanoušci obávají, že by mohl v klubu skončit i Guardiola. Na Emirates Stadium už se objevují cedule žádající ho, aby zůstal. A španělský trenér, když se ho na nápisy zeptala média, fanouškům příliš klidu nepřidal. „Až se to stane, tak se to stane,“ odpověděl s úsměvem.

Trofeje Manchesteru City pod Txikim Begiristainem 7x Premier League, 2x FA Cup, 6x ligový pohár/EFL Cup, 4x FA Community Shield, 1x Ligu mistrů, 1x Superpohár UEFA, 1x Mistrovství světa klubů