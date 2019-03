Z dočasné náhrady plnohodnotným trenérem? Solskjaer si říká v Manchesteru United o angažmá

Před 20 lety se jako hráč stal spasitelem Manchesteru United, když coby náhradník rozhodl v nastavení finále fotbalové Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov. Teď zažívá Ole Gunnar Solskjaer se stejným týmem podobné pocity i jako trenér. Paříž 18:27 7. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ole Gunnar Solskjaer po vítězství nad PSG. | Foto: John Sibley | Zdroj: Reuters

Šestačtyřicetiletý norský trenér usedl na lavičku Manchesteru United v prosinci a odstartoval úspěšné období, které fotbalisté United korunovali středečním obratem v osmifinále Ligy mistrů. Vítězstvím 3:1 na hřišti Paris St. Germain v nastaveném čase smazali domácí porážku 0:2 a po pěti letech prošli do čtvrtfinále nejprestižnější evropské soutěže.

„Vždycky jsme věřili. Plán byl dát první gól a pak být ve hře v posledních pěti deseti minutách. Tuhle práci dělám každý den nejlépe, jak umím, a uvidíme, co to přinese. Budu si tuhle práci užívat, dokud ji budu mít, ať už to budou dva nebo tři měsíce nebo jakkoliv dlouho,“ říkal po utkání spokojený Solskajer, který je pouze dočasným koučem United.

Po senzačním postupu a výborných výsledcích v Premier League ale zesílily hlasy, aby získal trenérské místo v United nastálo. Prodloužení jeho angažmá si přeje třeba bývalý kapitán Manchesteru Gary Neville. Ten v pozápasovém programu televize Viasport prohlásil, že by byl hodně překvapený, kdyby Solskjaer v Manchesteru nepokračoval nastálo.

„Ole tu práci dostane a asi se taky stane norským králem, prezidentem i předsedou vlády. Nemůžu té změně uvěřit. Když ho přivedli, tak jsem si myslel, že to udělali proto, aby získali fanoušky zpět na svou stranu a pak mohli přivést nejlepšího trenéra na světě, ale výsledky jsou skvělé a fanoušci jsou nadšení. Byl bych překvapený, kdyby během březnové reprezentační přestávky nedostal smlouvu,“ řekl Neville.

Mimochodem, pro pokračování Solskjaerova angažmá hovoří i to, že fotbalisté Manchesteru jako první tým v historii Ligy mistrů dokázali postoupit, přestože úvodní zápas doma prohráli 0:2.