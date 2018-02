Šedesát let od mnichovské tragédie. Při havárii letu Manchesteru United zemřelo 23 lidí

Manchester United se vracel z Bělehradu, kde vybojoval postup do semifinále Poháru mistrů. Na cestě domů bylo naplánované mezipřistání v Mnichově kvůli dotankování paliva.

„Všichni jsme byli nadšení, protože jsme postoupili do semifinále. Cítili jsme, že tentokrát můžeme vyhrát,“ popisoval v dokumentu BBC Sir Bobby Charlton, který byl tehdy v roce 1958 na palubě.

On a jeho spoluhráči patřili mezi nejlepší týmy Evropy a toužili vylepšit výsledek z předchozího roku, kdy v Poháru mistrů skončili právě v semifinále.

K tomu už ale nedostali příležitost. Pilotovi se ve špatném počasí dvakrát nepodařilo odstartovat a napotřetí havaroval. V troskách letadla zemřelo 23 lidí, z toho osm členů kádru United, osm novinářů, tři trenéři, dva členové posádky a dva cestující.

Část týmu měla štěstí a přežila, mezi nimi trenér Busby a devět hráčů včetně Charltona.

„Byla to noční můra... A pak si pořád říkáte: proč právě já přežil? Myslím, že jsem prostě jenom měl štěstí, protože jsem seděl na správném místě,“ vyprávěla legenda anglického fotbalu.

Titul po sedmi letech, Pohár mistrů po deseti

Někteří z těch, kteří tragédii přežili, se k fotbalu vrátili. Trenér Busby začal skládat nový tým. A ten se postupně skutečně dostával zpátky mezi nejlepší. Pět let po tragédii United vyhráli Anglický pohár a další dva roky nato dokonce anglickou ligu.

Dojemný příběh ještě vygradoval v roce 1968. Deset let po leteckém neštěstí triumfoval Manchester United v Poháru mistrů. Ve finále proti Benfice se na tom dvěma góly podílel Bobby Charlton.

„Pro Matta Busbyho to musely být ohromné emoce. To všechno po té nehodě... Byli to jeho hráči, kteří v Mnichově zemřeli. A najednou jsme měli pohár pro vítěze. Byla to vážně úžasná noc,“ vzpomínal Charlton v rozhovoru pro Sky Sports.

Z hráčů, kteří přežili mnichovskou nehodu, nastoupil kromě něj ještě obránce Bill Foulkes.

Mnichovské neštěstí | Foto: Pinterest .com