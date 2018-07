‚Měl jsem touhu realizovat se ještě v něčem jiném.‘ Bývalý fotbalista Gecov začal podnikat už během kariéry

Profesionální fotbalová kariéra je kvůli věku a zdraví omezená. Na zbytek života si vydělá jen minimum hráčů. Spousta dalších se pak hledá. Co dělat dál? Bývalý český reprezentant Marcel Gecov si svoji cestu našel. I když sám přiznal, že během úspěšných let na hřišti většinou na další život po kariéře nemyslíte. Praha 17:42 12. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marcel Gecov ještě v dobách, kdy hrál za pražskou Slavii. | Foto: ČTK

„Pokud chcete být v něčem doopravdy dobrý a chcete něčeho dosáhnout, máte klapky na očích a strašně dlouho nevnímáte nic jiného než jen tu konkrétní věc,“ popisuje Radiožurnálu Marcel Gecov.

On sám se s českou reprezentací do 20 let stal vicemistrem světa a kromě domácí ligy si vyzkoušel i několik zahraničních angažmá. Kromě toho ale s několika předchozími podnikatelskými zkušenostmi rozjel od roku 2012 souběžně s fotbalovou kariérou vlastní firmu.

„Měl jsem zkrátka touhu realizovat se ještě v něčem jiném, než byl fotbal. Mám pocit, že jsem fotbalu vždycky dával dost, ale přišlo mi, že volného času je přes den pořád moc a že se zkrátka nudím. Neměl jsem vzdělání zaměřené na nějakou konkrétní věc, ve které bych se mohl třeba dál rozvíjet, a taky si myslím, že asi nejsem úplně studijní typ, takže forma dalšího rozvoje ve studiu mě úplně nelákala,“ říká Gecov.

A protože měl od mládí rád architekturu, založil firmu na bytový design a vůbec projektování a zařizování domů. Základy pro podnikání měl – nápad, finance a nadšení. Sám ale pro tuhle činnost neměl vzdělání, a tak musel najít odborníka a spolehlivého partnera. Z fotbalisty se tak stal manažer vlastní firmy s desítkou zaměstnanců.

Časem si ale Gecov začal uvědomovat, že ho fotbalové prostředí nenaplňuje, a rozhodl se, že se bude podnikání věnovat naplno, a tak v 28 letech ukončil profesionální kariéru, i když se mohl vrcholovým fotbalem klidně ještě několik let živit. A tak úplně se s fotbalem nerozloučil, protože mezi ním a podnikáním vidí hodně podobností.

„Já v tom nevidím zas takový rozdíl. Fotbalista taky stojí na hřišti a má kolem spoluhráče, na které se musí spolehnout. Taky jim nefušujete do toho, co dělají na hřišti oni. Kdyby každý dělal všechno, tak by to asi nefungovalo, takže já ten pracovní tým vnímám hodně podobně jako tým ve sportu. Myslím, že mi to v tom pomáhá a nepřijde mi to nějak složité. Je to pro mě úplně přirozené a nemám s tím problém,“ tvrdí třicetiletý muž.