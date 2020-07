Matějovský zažívá na sklonku kariéry první vážné zranění, na trávníky se ale chce vrátit

Když se po mladoboleslavské tribuně pořádně porozhlédnete, bývalého reprezentanta s charakteristickou bradkou tam určitě najdete. A vedle něj pravděpodobně jeho nejbližší současné přátele – berle. „Na domácí zápasy se chodím dívat, ven ale nejezdím,“ vysvětlil zraněný záložník.

Marek Matějovský by pochopitelně mnohem radši hrál, než se jen díval, ale kdy to bude možné, to odhadovat nechce.

„Na začátku jsme si řekli, že si nebudeme dávat žádné termíny. Uvidíme, jak to půjde, den po dni. Všechny kontroly jsou zatím v pořádku, odhodil jsem dlahu a pomalu budu nohu rozhýbávat,“ řekl Matějovský Radiožurnálu.

Mladoboleslavský kapitán zažívá první vážné zranění kariéry. V 38 letech. Ne každému by se v tomhle věku chtělo dřít na návratu a i Matějovského přepadly myšlenky na ukončení kariéry.

„Člověk o tom přemýšlí. Teď už mám hlavu nastavenou i tak, že se může stát, že budu muset skončit,“ přiznal. Ale vysněná varianta je samozřejmě jiná.

„Chtěl bych se rozloučit na hřišti. Je to můj cíl, rád bych ještě zamával fanouškům z trávníku. Uvidíme, jestli se to podaří,“ dodal bývalý reprezentant.

A třeba by součástí rozlučkového turné Marka Matějovského mohly být i zápasy v Evropské lize. K tomu potřebuje pomoc svých zdravých spoluhráčů z Mladé Boleslavi, kteří by museli zdolat ještě dva české soupeře. Už v sobotu od 20.00 je čeká první překážka v podobě pražských Bohemians.