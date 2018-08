Marek Suchý musí na operaci s achilovkou, Basileji a reprezentaci bude chybět celý podzim

„Jedná se o natržení šlachy, mohlo to dopadnout i hůře. K dispozici byla také konzervativnější léčba, nicméně tam by do budoucna stále existovalo riziko návratu problémů,“ citovala Marka Suchého jeho agentura Sport Invest.

30letý obránce se po konzultacích ve Švýcarsku i s českými spoluhráči a odborníky rozhodl pro operaci, která ho vyřadí z fotbalu do konce roku. Do tréninku se chce znovu zapojit až v lednu 2019.

„Samozřejmě mě to hodně mrzí, na druhou stranu z toho nechci dělat tragédii. Zranění mě naštěstí v kariéře neprovázejí, vyjma svalových problémů a zlomeniny lícní kosti jsem ze zdravotních důvodů prakticky nechyběl. I to mi dodává sílu a optimismus,“ řekl.

Zranění stoper utrpěl při ligovém zápasu se Sionem, v Basileji byli prý původně překvapení, ale vedení klubu ještě v končícím přestupovém období může na výpadek stabilního článku základní sestavy zareagovat. Chybět ale bude také reprezentaci v Lize národů.

„Především na souboj se Slováky jsem se moc těšil. S trenérem Jarolímem už jsem mluvil a popřál jemu i týmu hodně štěstí už do zářijových zápasů. Pokud to půjde a návrat se vydaří dle plánu, vrátím se do národního týmu, jak nejrychleji to půjde,“ slíbil Marek Suchý.

