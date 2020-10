Splnil se mu sen většiny mladých fotbalistů - stát se profesionálem. Ale teď místo zápasů v evropských pohárech čelí žalobě od svého posledního zaměstnavatele. Martin Hašek mladší má podle zatím nepravomocného verdiktu zaplatit Spartě skoro 22 milionů korun za to, že březnovou jednostrannou výpovědí porušil podmínky smlouvy Praha 19:52 24. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový záložník Martin Hašek v dresu pražské Sparty | Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

„Prapůvod všeho tkví v tom, že nejsou v zaměstnaneckém poměru. Objevilo se to v odůvodnění rozhodčího nálezu. Tam zazněla argumentace, že tím, že tu jsou hráči OSVČ, tak je jejich právní ochrana slabší,“ vysvětluje právní zástupkyně fotbalisty Martina Haška mladšího Markéta Vochoska Haindlová, proč podle ni Sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky (FAČR) rozhodl ve prospěch Sparty a ne jejího klienta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co bude s Martinem Haškem? Proti verdiktu se chce odvolat, placení by se vyhnul i ukončením kariéry

„Sbor rozhodců je nezávislý orgán, který stojí v zásadě mimo strukturu FAČR. Jeho členové jsou jmenováni jen na návrh hráčů nebo členských klubů,“ říká mluvčí FAČR Michal Jurman.

Integritu a nezávislost Sboru rozhodců zpochybnil v sobotním deníku Sport otec Martina Haška mladšího - Martin Hašek starší. Sbor rozhodců ho na oplátku vyzval, aby předložil důkazy pro svá tvrzení a pohrozil mu, že v opačném případě se proti jeho nařčení bude bránit soudní cestou. Martin Hašek mladší se mezitím hodlá proti nepravomocnému verdiktu odvolat.

„Dalším nástrojem je možnost přezkumu rozhodnutí odvolacím rozhodčím senátem, který je složený z pěti rozhodců, ale jehož součástí nesmí být rozhodci, kteří rozhodovali v předmětné věci v prvním stupni,“ doplňuje Jurman.

‚Noty se po konci Berbra nezměnily.‘ Hašek starší tvrdí, že verdikt pro syna věděl už před rozsudkem Číst článek

Další variantou pak může být Sportovní arbitrážní soud (CAS) ve švýcarském Lausanne.

„Věřím, že v momentě, kdy se dostaneme k nejvyšší instanci, tak dostaneme zapravdu. I když máme hráče, které máme jako OSVČ, tak CAS je považuje za zaměstnance a je tam ta silnější právní ochrana hráčů,“ tvrdí Markéta Vochoska Haindlová.

Ze sporu se Spartou, která původně jako náhradu škody chtěla dokonce 55 milionů korun, by se Martin Hašek mladší mohl dostat ještě jedním způsobem...

„V momentě, kdy by vystoupil z FAČR, tak nevidím šanci, jak by to po něm mohlo být vymáháno,“ říká Vochoska Haindlová.

Placení skoro 22 milionů korun by se tak Martin Hašek mladší mohl vyhnout i tak, že v pětadvaceti letech ukončí fotbalovou kariéru.