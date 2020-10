‚Noty se po konci Berbra nezměnily.‘ Hašek starší tvrdí, že verdikt pro syna věděl už před rozsudkem

Fotbalista Martin Hašek musí zaplatit Spartě 800 tisíc eur (asi 21,8 milionu korun) za to, že březnovou jednostrannou výpovědí porušil podmínky smlouvy s klubem. S takovou informací přišel v pátek klubový web Sparty s odvoláním na Sbor rozhodců FAČR, podle otce fotbalisty, Martina Haška staršího, však o tomto rozhodnutí fotbalový trenér věděl už dva měsíce před verdiktem. Praha 10:55 24. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Hašek | Zdroj: Profimedia

„Jsou to zhruba dva měsíce, co jsem pár kamarádům řekl, že mám informaci, jak to dopadne – včetně přesné částky. A přesně tak to dopadlo,“ popisuje Martin Hašek starší v rozhovoru pro server iSport.cz.

„Doufal jsem, že to nebude pravda, že není možné, aby někdo věděl rozsudek dřív, než vznikne. Ale bohužel se naplnil scénář, který zcela zapadá do českého fotbalu řízeného agentem StB a jeho nohsledy,“ naráží Hašek starší na zatčení Romana Berbra v souvislosti s kauzou ovlivňování fotbalových zápasů.

„Když došlo minulý pátek k zatýkání, ještě jsem doufal, že český fotbal využije možnosti malého světýlka na konci velmi černého tunelu. Ale rozhodnutí je datované právě z minulého pátku, takže se noty už nezměnily,“ pokračuje.

Jelikož verdikt není pravomocný, bude se jeho syn dovolávat spravedlnosti u Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS). „Máme tam důvěru v nestrannost orgánu. FIFA náš sbor rozhodců neuznává, protože nenaplňuje její parametry. V odvolacím orgánu by měli být jiní lidé, u nás jsou z poloviny znovu ti samí. A odvolání má být podle FIFA pro hráče zadarmo,“ říká otec bývalého reprezentanta do 21 let.

„Martin od března nebere plat, ale musí uhradit jedno procento ze žalované částky, když se chce odvolat. Z čeho to má platit?“ stěžuje si Hašek starší.

Částka ‚vycucaná z prstu‘

Dále se otec hráče, jenž od rozkolu se Spartou hledá další angažmá, pozastavuje nad výškou odškodnění, které má Hašek mladší uhradit.

„Existuje metodika, jak se taková cena vypočte. Za Martina nikdy vyšší nabídka nepřišla, v době výpovědi byl navíc v B-mužstvu. K částce 800 tisíc eur dojít nelze, to se dá jen vycucat z prstu,“ tvrdí Hašek starší. Sparta přitom původně požadovala dva miliony eur (asi 55 milionů korun).

Pražský klub přesto musí část peněz záložníkovi vrátit. „Jde o pokutu ze sazebníku Sparty, který je ovšem v rozporu s právem FIFA. Martin ji dostal za to, že neodletěl na soustředění do Španělska, ale on si přitom plnil povinnosti v béčku, nebyl deset dní nezvěstný jako nějaký Brazilec. Pokuta musí být přiměřená, nikdy ne 100 procent, to odporuje právu FIFA,“ doplňuje Hašek starší.

Hašek mladší je ve sporu se Spartou od zimy, kdy s týmem neodcestoval na soustředění ve Španělsku před jarní částí sezony. Přestupové námluvy s izraelským Maccabi Haifa však padly a fotbalista byl mezitím přeřazen do rezervního týmu, načež 12. března vedení Letenských poslal jednostrannou výpověď.

