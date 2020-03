Kauza záložníka Haška pokračuje. Fotbalista doručil Spartě jednostrannou výpověď. A nepřišel na trénink

Spor čtyřiadvacetiletého záložníka s klubem začal před zimní přípravou, kdy s týmem odmítl odcestovat na soustředění do Španělska. Přestup do izraelského Maccabi Haifa mu nevyšel a na Letné ho mezitím přeřadili do B-týmu.

Ve čtvrtek 12. března pak klubovému vedení poslal jednostrannou výpověď smlouvy a nepřišel na trénink. Na oficiálním webu Sparty se k celé situaci vyjádřili následovně:

„Martin Hašek se rozhodnutím o jednostranném ukončení smluvního vztahu vystavil možnému udělení vysokých sankcí, které mu budou moct být v budoucnu jako náhrada vzniklé újmy uloženy. Sparta bude postupovat v souladu s řády a postoupí věc příslušným orgánům,“ stojí v oficiálním prohlášení letenského velkoklubu.

